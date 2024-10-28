女大生彎腰看寵物兔露美腿被盯上　變態男尾隨狂拍裙底遭活逮

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區文化路上一間連鎖寵物賣場，昨（27日）晚間有一名女大生遭男子偷拍裙底，女大生發現後，嚇得告知陪同的友人，隨即通知店員報警，並將男子攔下，警方到場，查看男子手機，發現多段偷拍裙底影片，讓男子百口莫辯；男子表示，因看到女大生的美腿，一時忍不住才會偷拍。

▲黃男看到女大生露出美腿，一時忍不住拿手機偷拍裙底。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，目前仍在學的20歲女大生，昨天晚間11時許，與朋友到板橋文化路上連鎖寵物賣場看寵物兔；女大生逛到一半，發現一名男子不斷尾隨她，並且在彎腰看兔子時，男子持手機靠近她身邊停留，女大生察覺疑似遭到偷拍，便跑去找朋友哭訴，朋友馬上揪著男子質問：「你是不是偷拍。」

涉嫌偷拍的37歲黃姓男子，被發現後急忙想跑，被店員攔下，並報警等待警方抵達，警員到場，喝令黃男交出手機，打開後發現，數段偷拍女大生裙底影片，立即將黃男帶回偵辦；黃男坦承，表示自己從美髮工作，下班後到寵物店閒逛，看到穿短裙的女大生，露出筆直雪白的長腿，讓他一時忍不住，才會拿手機去偷拍。詢後警方依妨害秘密、妨害性隱私罪，將黃男移送新北地檢署偵辦。

▲黃男在寵物店偷拍女大生，警方獲報趕抵現場處理。（圖／記者陸運陞翻攝）