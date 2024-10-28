女童遭侵犯…爆員警找社工問「要不要和解」！警方駁斥：絕無此事

記者楊熾興、楊淑媛、黃資真／桃園報導

桃園龜山區27日上午發生女童遭18歲男子當街侵犯的恐怖事件，母親將可怕過程PO上網路後引發軒然大波，市議員黃瓊慧更爆料協助報案的分局居然透過社工詢問受害者一家人要不要和解。對此，龜山分局與社會局均澄清「並無此事」。

▲桃園女童遭陌生男當街侵犯。（圖／翻攝自臉書／桃園爆報）



市議員黃瓊慧指出，她聽聞此案後隨即與受害女童母親聯絡，竟發現協助報案的分局「十分缺乏同理心」，居然透過社工詢問要不要和解，令他們相當無言，尤其女童未滿12歲、加害者已滿18歲，是身障人士，「難道因為對方是身障人士，此事就只能這樣算了嗎？」

黃瓊慧更表示，媽媽之所以會PO文，除了心疼女兒受到驚嚇與委屈，更多的是對此事無可奈何，「其實這種案件層出不窮，也是社會的不定時炸彈，今天這起案件只是冰山一角...雖然由畫面很清楚可以看到這根本算強制猥褻了，但卻因為該男是身障人士最後可能會不了了之，也不免讓人感到無奈。」

針對此事，龜山分局澄清，本分局第一時間受理案件後即通報社會局社工評估後報請檢察官進行減少重複陳述程序，警方亦同步調閱週邊監視器掌握犯嫌外，主動約制告誡犯嫌並加強週邊巡邏，以保障市民安全，謠傳「受理報案分局透過社工和解」部分，經調查本分局受理員警及處理社工均表示絕無此事，特此嚴正說明，以維護市府團隊形象。