農業部拒提高公糧收購價　全國農會籲依立院決議提高5元

▲中華民國農會呼籲農業部依照立法院決議，落實公糧收購價格調漲5元。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊惠琪／台北報導

立法院上會期通過主決議，要求農業部把公糧收購價提高5元，但農業部並未在2025年編列預算，堅持提高公糧收購「非最佳選項」，應靠產品優化，而不是靠政府預算補助。中華民國農會今發出聲明，呼籲農業部依照立法院決議，落實公糧收購價格調漲5元，適時調漲公糧收購價格，反映稻農生產成本，正視基層稻農的聲音。

中華民國農會表示，立法院今年7月16日決議，將公糧價格由每公斤26元調升至31元，但立法院決議對行政部門無法律約束力，農業部不遵從立法院決議，引發基層稻農無奈與不滿；認為政府無視農民的心聲與權益，因而透過農會系統向中華民國農會陳情。

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中華民國農會指出，過去13年來，農民常用的肥料如尿素、硫酸銨等，都上漲了19.5%至55.3%；再加上基本工資、秧苗、農藥及物價飆漲，農業生產成本不斷提高，唯獨公糧收購價格13年不漲；反觀73萬名軍公教公務人員，近6年調薪3次，其中2022年和2024年調幅4%，是25年來調幅最高，明年調薪也達3%，「政府照顧軍公教人員之餘，是否也能稍稍看顧基層農民。」

中華民國農會說，稻米是國內最重要的農產品，公糧收購制度50年來，旨在保障農民所得、政府掌握糧源、穩定糧價、確保安全存糧；但各式物價飆漲的同時，公糧收購價格卻13年來文風不動，讓基層稻農收益被通膨嚴重壓縮，呼籲農業部能苦民所苦，依立法院決議落實公糧收購價調漲5元。

中華民國農會強調，身為全國302家農會之首，將與農業部合力討論相關配套措施，輔導農民精進技術，逐步提升公糧品質，改變公糧形象，創造政府、稻農與消費者三贏局面。

