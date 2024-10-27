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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翁曉玲喊「立院不需遵守違憲判決」　王定宇：三寶的新法學常識

▲國民黨立委翁曉玲回應憲法法庭釋憲相關議題。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國會職權修法宣判部分條文違憲，國民黨立委翁曉玲稱，按照大法官的邏輯，「憲法也沒有規定立法院必須要去遵守司法院所做的釋憲案」。對此，民進黨立委王定宇說，這是基本常識，酸翁曉玲的一番話，是違憲三寶新法學常識。

對於大法官做出的判決，翁曉玲指出，這對民主法治影響重大，這次國會改革法案重點，像是要求總統例行性常態化國情報告，明文立法院調查權，同時對人事審查進行規定，也制定藐視國會處罰，目的是讓政府官員，在國會殿堂不可以說謊、提供虛假資料，可是大法官卻將重要規定宣告違憲，「他們有學術、法治良知嗎？」。

翁曉玲強調，國會改革對藐視國會、虛偽陳述的處罰規定，其他國家都有，台灣沒有訂的比其他國家嚴格，今天日本、德國、美國、法國都可以予以處罰，為何台灣不行？為何說他們違憲？大法官現在就是在大幅壓制立法，膨脹行政權，「大法官現在成為阻擋國會改革，阻擋國會監督政府最大幫兇」。

王定宇指出，憲法是根本大法，大法官是憲法規定唯一的釋憲機關，憲法法庭裁定、大法官釋憲文視同憲法本文，任何法律牴觸憲法無效。

王定宇嗆，對違憲三寶新法學常識而言，任何法律、憲法、憲法法庭裁定、釋憲文牴觸中國國民黨翁曉玲者，看她高興，不高興者通通無效。

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