周萬來週一司委會備詢藍嗆集結　綠委：別藉勢藉端秀肌肉

▲立法院秘書長周萬來。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國會改革法案釋憲結果出爐，包含國情報告即問即答、藐視國會等條文，因為規範不清、可能侵害人民權利、違反憲法精神等緣故，幾乎都違憲，而立法院司法法制委員會召委、民進黨立委鍾佳濱也立即安排下週議程，將於28日邀請立法院祕書長周萬來報告並備質詢，遭藍營質疑私設刑堂，並嗆說將到場關切，而綠委許智傑則說，一切合乎規定，在野黨不需要特別藉勢藉端，秀肌肉。

立法院司法法制委員會28日邀請周萬來列席就「『113年憲判字第9號判決』，國會行使職權之困境與未來」進行專題報告，並備質詢。

鍾佳濱表示，希望立法院是有傳統、有歷史、對自己行為負責的憲法機關，會安排周萬來報告，是當時憲法法庭審理時，他未能如總統府、行政院、監察院等秘書長代表該機關陳述，所以禮拜一才給他機會來分享、對話。

國民黨立委王鴻微質疑，如果民進黨立委只是想釐清在釋憲案後的立法院內部運作相關規定，那麼國民黨一定尊重，但如果只是想透過此舉來修理周萬來，甚至是修理韓國瑜的話，「國民黨認為就是私設刑堂！」在這樣的狀況之下，明天即便是司法委員會以外的委員，也會有很多藍委到司法委員會關切。

許智傑則喊話，在野黨應該要理性，不要再製造社會對立，而是尊重憲法，且司法委員會邀請周萬來也合乎規定，不需要特別藉勢藉端，秀肌肉