　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

19歲人妻野餐遭「多男輪流性侵」　丈夫被綁樹上全程目睹

▲桃園市一名狼父藉口女兒在外過夜，返家後竟在妻子面前強迫脫去衣褲檢查處女膜是否完整；甚至偷拍另一名女兒自慰等藉機性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲這對新婚夫妻是大學生。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

印度中央邦一名19歲新婚女子與丈夫外出野餐，沒想到被8名男子盯上，女子被5、6名男子輪流性侵，她的丈夫則是被毆打、綁在樹上逼看全程。這群惡男還把整個過程拍攝下來，威脅若公開通報此事，就會把影片外流。

印度斯坦時報報導，這對新婚夫妻是大學生，兩人21日下午到中央邦雷瓦市（Rewa）一處熱門野餐地點，卻淪為8名男子襲擊對象。已知這群男子之中有人吸食大麻，逼迫其他人也照做，嫌犯供稱，「我們當時都失去理智」，在其中一人發現這對小夫妻坐在山丘上之後便走過去，「我們之中有5、6個人性侵那名女子，毆打男方，把他綁在樹上」。

女子請求這群男子放他們走，警官維韋克辛格（Vivek Singh）說明，嫌犯當時出言威脅兩人，稱若報警，就會把性侵影片外流到社群媒體上。後來這對夫妻被允許離開。

整起事件直到其中5名嫌犯被逮捕之後才曝光，部分不滿聲浪批評警方隱瞞此事長達4天，但警方堅稱受害者並未在第一時間報警。

當地官員帕特瓦里（Jitu Patwari）指出，中央邦每天有18名至20名婦女遭到性侵。依據印度2022年國家犯罪紀錄機構報告，中央邦性侵案件數量位居全印度第3高，總計3029起，僅次於拉賈斯坦邦（Rajasthan）5399起、北方邦（Uttar Pradesh）3690起；2023年數據至今尚未公布。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／「沈慶京病情嚴峻」律師抗告求停押！　遭駁回確定
演唱會當天逝…周杰倫幫離世粉絲圓夢！　遺孀淚謝：彌補遺憾
快訊／來了！　中信兄弟宣布封王優惠
快訊／侵犯女童桃園男抓到了！
永和「茶之魔手」喝到蟑螂！　衛生局稽查結果曝
女童遭侵犯…爆員警找社工問「要不要和解」！警方駁：絕無此事
快訊／桃園男騎樓強拉女童侵犯！　檢方發拘票逮人
印度19歲人妻野餐遭「多男性侵」　丈夫被綁樹上目睹

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

自民黨選舉慘敗！石破茂激起黨內「嚴重不滿」　恐淪最短命首相

超狂阿嬤「跳傘慶90歲生日」！1萬英尺高空躍下　一家4代全到了

19歲人妻野餐遭「多男輪流性侵」　丈夫被綁樹上全程目睹

賀錦麗重結盟、川普以美為先　外媒：川普執政「美外交恐大轉彎」

海邊戴隱形眼鏡游泳　23歲女右眼劇痛「寄生蟲鑽進角膜」失明

梅爾吉勃遜暗示挺川普　批賀錦麗智商如「木樁」

疑廚師「做披薩沒戴手套」　男暴怒射殺26歲店員！烏龍害死人父

美韓「國防、外交2+2會談」將在華府召開　南韓派代表團赴北約總部

14歲少女公車站聽音樂等車　被40歲問路男「拖進樹叢中」性侵

蕭邦「新曲」登場！發現未發表的作品　近200年後重見天日

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

台中男遭殘忍撞飛輾壓奪命　18歲駕駛肇逃稱不知撞到人

Mini過彎失控噴飛分隔島　宜蘭重大車禍釀1死4傷！

18歲男撞亡行人現身往生室　進入電梯面壁不敢望鏡頭

自民黨選舉慘敗！石破茂激起黨內「嚴重不滿」　恐淪最短命首相

超狂阿嬤「跳傘慶90歲生日」！1萬英尺高空躍下　一家4代全到了

19歲人妻野餐遭「多男輪流性侵」　丈夫被綁樹上全程目睹

賀錦麗重結盟、川普以美為先　外媒：川普執政「美外交恐大轉彎」

海邊戴隱形眼鏡游泳　23歲女右眼劇痛「寄生蟲鑽進角膜」失明

梅爾吉勃遜暗示挺川普　批賀錦麗智商如「木樁」

疑廚師「做披薩沒戴手套」　男暴怒射殺26歲店員！烏龍害死人父

美韓「國防、外交2+2會談」將在華府召開　南韓派代表團赴北約總部

14歲少女公車站聽音樂等車　被40歲問路男「拖進樹叢中」性侵

蕭邦「新曲」登場！發現未發表的作品　近200年後重見天日

高雄霖園醫院「雙詐」！串通病患爽騙1700萬　4密醫獲緩刑

陸批歐盟「單獨談判」破壞信任　為價格承諾協議增加成本

辣椒、咖啡都管用！「5種食物」提升代謝力 　讓減重事半功倍

嘉藥萬聖節前夕狂歡　市集與演唱會結合原民文化嗨翻全場

快訊／「沈慶京病情嚴峻」律師抗告求停押！　高院駁回確定

看林智勝開轟成動力　曾頌恩8年後首披中華隊戰袍興奮又緊張

米可白凍卵「只取出8顆」認了12月再挑戰！　甜讚男友孫綻2優點

「速霸陸WRX STI運動款」台灣11月開賣！日本原廠操刀外觀跑格更兇狠

李英愛夫妻罕見放閃　73歲老公比她更逆生長⋯全場驚呆：根本沒皺紋

比熊「哇沙比」聽指令數到3才能吃　過程被捉弄「怒瞪姐姐」超氣

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

國際熱門新聞

她登山失蹤6天亡　最後身影1舉動超毛

北韓援俄部隊傳18人落跑！遭抓回拘留

泰網紅騙19億躲藏2年　因一事遭逮

康芮漸增強　日氣象廳估「11月1日花東登陸」

19歲人妻遭多男性侵　丈夫綁樹全程目睹

14歲少女聽音樂等車　被問路男拖樹叢性侵

3年賺21億台幣！28歲網紅突喊引退...網震驚

男友躲行李箱被悶死！女謀殺罪成立

石破茂恐成「任期最短命日相」！　為自民黨眾院大選失利負責

未來將收「頻繁飛行稅」　最高多付1萬7千

15年首見！日眾院大選執政聯盟未過半

伊朗總統：不尋求對以色列開戰　準備好適當回應

日本眾院大選自民黨慘敗！　首相石破茂面臨咎責

眾議院大選　安倍派5人小組4人當選

更多熱門

相關新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

一名桃園女網友投訴，她就讀國小的女兒27日遭到一名未成年、患有身心疾病的男子當街侵犯，短短27秒內遭到對方強拉控制、硬抱禁錮，離譜的是她報案後，警方儘管查獲男嫌所在，卻遲遲沒有將男子逮捕。事件一出立刻引發網友高度關注，桃園市議員黃瓊慧也現身回應。

性侵殺師判無期　陸高中生堅持清白拒減刑

性侵殺師判無期　陸高中生堅持清白拒減刑

19歲女友懷孕逼婚　他一怒之下「勒斃棄屍」

19歲女友懷孕逼婚　他一怒之下「勒斃棄屍」

陸男泰國按摩遭性侵！睡著後「按摩師騎上來」

陸男泰國按摩遭性侵！睡著後「按摩師騎上來」

大阪前檢察長涉性侵　女下屬崩潰爆哭

大阪前檢察長涉性侵　女下屬崩潰爆哭

關鍵字：

印度性侵新婚

讀者迴響

熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！揭密課程內幕

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

康芮加速又往南偏「挑戰強颱進逼」　氣象署最快明下午發布海警

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

百萬粉寵物網紅怒吼訓狗　爆人設崩塌

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

康芮挑戰強颱　最新各國「都估登陸」

天母萬聖節「憂憂」滿臉厭世　網笑：要拿奧斯卡了

彰化「吊車大王」病逝！家屬出動20部重機具送行

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人直呼：真香

陸戰隊2天兵站哨去睡覺　法官判決曝光

網友超毛發問「台灣邪教不能禁止嗎」　家寧正面回應：你可以試試看

更多

最夯影音

更多

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面