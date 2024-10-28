19歲人妻野餐遭「多男輪流性侵」　丈夫被綁樹上全程目睹

▲這對新婚夫妻是大學生。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

印度中央邦一名19歲新婚女子與丈夫外出野餐，沒想到被8名男子盯上，女子被5、6名男子輪流性侵，她的丈夫則是被毆打、綁在樹上逼看全程。這群惡男還把整個過程拍攝下來，威脅若公開通報此事，就會把影片外流。

印度斯坦時報報導，這對新婚夫妻是大學生，兩人21日下午到中央邦雷瓦市（Rewa）一處熱門野餐地點，卻淪為8名男子襲擊對象。已知這群男子之中有人吸食大麻，逼迫其他人也照做，嫌犯供稱，「我們當時都失去理智」，在其中一人發現這對小夫妻坐在山丘上之後便走過去，「我們之中有5、6個人性侵那名女子，毆打男方，把他綁在樹上」。

女子請求這群男子放他們走，警官維韋克辛格（Vivek Singh）說明，嫌犯當時出言威脅兩人，稱若報警，就會把性侵影片外流到社群媒體上。後來這對夫妻被允許離開。

整起事件直到其中5名嫌犯被逮捕之後才曝光，部分不滿聲浪批評警方隱瞞此事長達4天，但警方堅稱受害者並未在第一時間報警。

當地官員帕特瓦里（Jitu Patwari）指出，中央邦每天有18名至20名婦女遭到性侵。依據印度2022年國家犯罪紀錄機構報告，中央邦性侵案件數量位居全印度第3高，總計3029起，僅次於拉賈斯坦邦（Rajasthan）5399起、北方邦（Uttar Pradesh）3690起；2023年數據至今尚未公布。