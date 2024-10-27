性侵殺女師被判無期　陸高中生「堅持清白」拒絕減刑

▲案發的天台。（圖／翻攝津云）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖南冷水江市兩名17歲少年2010年因性侵殺人罪被判無期徒刑。其中一名少年的父親表示，這15年來，兩個孩子堅稱無罪，不寫悔過書，因此無法減刑，「如果願意寫悔過書，加上減刑，他們今年差不多該釋放了。」

根據《津云》報導，鹼廠子弟小學的英語老師劉云2009年8月25日晚飯過後獨自外出散步，但到了晚上10點都沒回家，家人著急之下外出尋找，發現劉云全身赤裸，倒在樓頂的水塔附近，嘴吐血泡、呼吸困難，送醫後不幸身亡。

事發兩天後，住在同一小區的17歲少年謝偉、劉滸被警方帶走，劉云是兩人就讀小學時的英語老師。經過警方3天2夜的審訊後，兩人最終承認性侵殺害了老師。

起訴書中提到，兩人當晚7點多在球場一起用手機看色情片，劉滸提議找個女人發洩一下，謝偉說劉云老師晚上常在天台散步，提議對她下手。兩人於是攜帶木棍到天台，攻擊並性侵了劉云。

起訴書中還稱，兩人逃回家後，把作案經過告訴了父母，父母分別囑咐他們否認犯罪，謊稱自己當晚一直在家。

2010年8月19日，婁底中院以強姦罪判處兩人無期徒刑。兩人不服上訴，2010年12月，湖南省高院維持原判。謝偉的父親謝國東，和劉滸的母親許小紅也因包庇罪，分別被判處有期徒刑3年緩刑3年和4年有期徒刑。

15年來，謝國東一直相信兒子的清白，四處奔走喊冤，他認為法院的判决是以口供為主，缺乏人證、物證的支撐，死者身上也沒有孩子的DNA等任何資訊，並且死者的內衣上還驗到了其他人的血跡。

謝國東提到，謝偉曾被警方押著回到小區附近的豬圈指認撿到木棒（兇器）的地方，在一審中，公訴人承認該木棒只是「類似物」，並不是實際作案的那一根，但在第二次開庭時，公訴人又將該木棒列為物證提交，「若真的是兇器，木棍上會有指紋以及受害人的血跡、DNA等，但是這麼重要的證據從未送去檢驗鑒定。」

讓謝國東堅定認為孩子被冤枉的主要原因，是湖南省公安廳出具的《法醫物證鑒定書》，根據上面的記載，送檢的物證及樣本除死者劉云連衣裙上的斑跡、胸罩上的血跡，以及身體隱私部位的擦拭物外，還對劉云的丈夫、謝偉、劉滸進行了採樣，結果顯示沒有謝偉和劉滸的任何生物遺留痕跡。

謝國東指出，「DNA檢測結果顯示，胸罩上的血跡是她與另一男性共同所留，這意味著，這重要的物證『排除了』被納入採樣的這3個男人。而在這3個男人之外另有一名男性。」

2019年初，謝國東從冷水江市公安局獲悉，警方根據受害人貼身衣物上遺留的血跡，找到了法醫鑒定報告中所稱的「另一未知男性」張琦。但令謝國東納悶的是，張琦早已到案，卻遲遲沒有庭審。

後來，辦案人員告訴謝國東，張琦案起訴罪名為「強制猥褻與侮辱屍體罪」，這令他難以接受，「劉雲被家屬發現時，她尚未去世，並不是『屍體』！」

謝國東提到，他們一直想知道審判的具體情況，但是法院一直沒有給答案，甚至，還在最近聽說，張琦已在2023年被釋放。

▼謝國東仍在為兒子的清白努力。（圖／翻攝津云）



而當謝國東找到冷水江法院詢問「張琦案」的審判細節和具體結果時，被告知無法對其說明，「他們說案件和我們沒有關係，所以無法告知！」「張琦的血跡出現在被害人的內衣上，怎麼能和我們的案子沒關係呢？」

但最於家屬的質疑，湖南省高级人民法院只在2020年1月時表示，「我院正依法對謝某和劉某犯強姦罪一案進行復查，相關情況將及時向社會公佈。」就沒有更新的進度了。

謝國東說，兩個孩子入獄後仍堅稱無罪，因不肯寫悔過書，均未被減刑，目前刑期仍為無期徒刑，「如果願意寫悔過書，加上減刑，兩個孩子今年差不多該釋放了。」

謝國東還說，以前在家的時候，兒子很活潑、熱愛勞動，現在每次去看兒子，感覺都變得更沈默寡言一些，性格慢慢變內向了，「但是他仍堅信，法律會給他一個公正的結果。」