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桃園女童當街遭強拉侵犯！尖叫「救我」掙扎27秒無人幫　心碎畫面曝

▲▼桃園女童遭陌生男侵犯！逃跑尖叫「救我」無人幫　27秒心碎畫面曝。（圖／翻攝自臉書／桃園爆報）

▲桃園女童當街遭男強拉侵犯，掙扎尖叫「救我」卻無人幫，母親看影片超心碎。（圖／翻攝自臉書／桃園爆報）

記者趙蔡州／綜合報導

一名桃園女網友投訴，她就讀國小的女兒27日遭到一名未成年、患有身心疾病的男子當街侵犯，短短27秒內遭到對方強拉控制、硬抱禁錮，離譜的是她報案後，警方儘管查獲男嫌所在，卻遲遲沒有將男子逮捕。事件一出立刻引發網友高度關注，桃園市議員黃瓊慧也現身回應。

▲▼桃園女童遭陌生男侵犯！逃跑尖叫「救我」無人幫　27秒心碎畫面曝。（圖／翻攝自臉書／桃園爆報）

▲家長指控全文。（圖／翻攝自臉書／桃園爆報）

這位媽媽在臉書貼出一支27秒監視器影片，表示她的女兒27日上午10點在龜山區某路段遭到一名白衣男子試圖侵犯。影片可以看見，白衣男在騎樓下不斷強拉、硬抱女童，還用手指比出「噤聲」手勢，女童則嚇到不斷尖叫喊出「救我」、「不要碰我」等語，同時多次試圖甩開男子，伸手向路過的駕駛求助。

原PO悲傷說，「我的孩子求救成這樣，沒有人救也就算了，報案了知道犯人在哪，卻還是……」、「自己孩子身心有病，做家長的不顧，到底誰能管，仗著有身心疾病就可以隨意侵犯人嗎，那我家孩子現在有心裡陰影了，這個債誰來還」。

▲▼桃園女童遭陌生男侵犯！逃跑尖叫「救我」無人幫　27秒心碎畫面曝。（圖／翻攝自臉書／桃園爆報）

▲市議員黃瓊慧現身留言，曝光警方處理進度。（圖／翻攝自臉書／桃園爆報）

影片曝光後，立刻引發網友高度關注，桃園市議員黃瓊慧也現身回應，「龜山警分局表示，女孩後來被路過的民眾救了並帶到派出所報案，由於涉嫌擄人的男子逃逸，非現行犯所以無法當場逮補，但警方沿路比對監視器後，已經查清楚男子住處，也從對方家人口中得知，涉嫌人有中度自閉症、未成年」。

黃瓊慧最後說，「案件同時通報了婦幼隊和社會局，所以明天社會局的社工會陪同女孩去檢察官那裡，同時也會傳喚加害者，裁定是否可押還是強制送醫」。

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