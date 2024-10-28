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調皮賣萌哈士奇偷溜逃家　南警臉書協助與主人團聚

▲調皮賣萌哈士奇偷溜逃家，台南市警二分局博愛派出所員警在臉書協尋助與主人團聚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲調皮賣萌哈士奇偷溜逃家，台南市警二分局博愛派出所員警在臉書協尋助與主人團聚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市中西區27日下午出現一隻哈士奇狗狗在路上徘徊，熱心民眾發現後，擔心哈士奇發生危險或是導致意外事故，便將哈士奇牽往附近派出所求助，經員警上網透過社群協尋，讓飼主順利找回這隻逃家的哈士奇犬。

▲調皮賣萌哈士奇偷溜逃家，台南市警二分局博愛派出所員警在臉書協尋助與主人團聚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警第二分局博愛派出所警員許勝傑、蔡淳丞，27日下午5時許接獲民眾報案，指出在中西區北門路與衞民街口發現一隻灰白色哈士奇犬疑似走失，所以將其送到博愛派出所請求協助，員警見犬隻身體及身上的牽繩都是乾淨的，認為可能是有人飼養且剛走失不久而非流浪狗，即將犬隻先安置在派出所內細心安撫，並讓其飲水解渴，後將犬隻帶至鄰近動物醫院掃描晶片，惟查不到相關晶片資料。

▲調皮賣萌哈士奇偷溜逃家，台南市警二分局博愛派出所員警在臉書協尋助與主人團聚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲一隻可愛的哈士奇在路上找不到飼主，市警二分局員警運用臉書社團協尋方式，讓哈士奇「哈囉」與陳姓女飼主重逢。

警員許勝傑、蔡淳丞靈機一動便將哈士奇犬拍照後，利用社交軟體Facebook臉書公開社團「台南毛孩 協尋/走失/捨獲/救援/送養」張貼上傳相關照片資訊協尋飼主，不到30分鐘陳姓女飼主急急忙忙趕到派出所，見到愛犬平安才放下心來。經員警核對陳女相關資料及手機提供犬隻照片核對無訛，開心的領回團聚。

▲調皮賣萌哈士奇偷溜逃家，台南市警二分局博愛派出所員警在臉書協尋助與主人團聚。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲市警二分局博愛派出所警員許勝傑(右)、警員蔡淳丞(左)，利用臉書公開社團張貼哈士奇犬照片上傳資訊，順利找到女飼主。

50歲陳姓女飼主表示，愛犬哈士奇犬「哈囉」2歲多，應是自行掙脫離家不見蹤影的，牠有植入晶片，可能是毛髮較厚所以掃描不到晶片資料，27日下午5時許發現哈士奇犬不見之後，陳女便四處找尋但都沒有找到，還好後來看到員警在臉書的貼文，才知道哈士奇犬「哈囉」在市警第二分局博愛派出所，便趕緊跑來。陳姓女飼主一到派出所時，看到哈士奇犬「哈囉」受到員警細心照顧與安撫，沒有驚慌不安的表情，當下真的很感動也非常感謝員警的幫忙。

市警第二分局呼籲，飼養寵物務必負起照顧責任，爲毛小孩植入晶片辦理寵物登記，外出或忙碌時更應以牽繩或鍊圈加以約束，謹慎看管，避免不慎走失發生意外。

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