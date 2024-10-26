假滙兌詐騙900萬元還不夠再要500萬　南警埋伏逮獲取款車手

▲台南市警六分局接獲陳姓民眾報案稱，近日因誤信詐欺集團騙術，而被騙新台幣900餘萬元，且詐騙集團欲再騙500萬元，警方計誘逮捕前來取款黃姓面交車手。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警六分局接獲陳姓民眾報案稱，近日因誤信詐欺集團騙術，而被騙新台幣900餘萬元，且詐騙集團欲再以相同方式騙取500萬元，警方計誘對方出面取款，逮捕前來取款30多歲黃姓面交車手，全案依詐欺罪嫌送辦。

陳姓民眾係於10月中旬在網路通訊軟體上，接到一帳號主動聯繫，對方偽稱是他的朋友，並表示能幫助其處理匯兌問題。出於對朋友的信任，被害人不疑有他，先後交付新台幣900餘萬元，然而在一段時間後，卻發現對方未完成滙兌且以各種理由拖延，警覺有異後急忙向警方報案。

市警六分局接獲報案後，非常重視立即展開偵查作為，熟料詐騙集團竟又食髓知味，欲再騙取新台幣500萬元，警方即設下誘捕計畫，成功逮捕前來取款黃姓車手，並於警詢後依詐欺罪嫌移送偵辦。

市警六分局表示，此案顯示了詐騙集團利用網絡通訊工具及滙兌為名義，而進行詐騙的新手法，呼籲市民在網上與人交流時務必提高警覺，特別是涉及金錢交易時，更需謹慎核實對方身份，以防上當受騙。另警察局長林國清也對市警六分局的辛勤工作表示肯定，並強調將持續加強打擊詐欺犯罪的力度，保護市民的財產安全。