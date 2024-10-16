行車糾紛！台南「包腿男」剪車扁騎士　女伴勸不聽...殘暴畫面曝

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO文及影片，指台南市安南區海佃路1段，疑似自小客和機車發生行車糾紛，腿部刺青的駕駛和騎士當街扭打，騎士被打到倒地，連安全帽也被打掉。市警三分局指出，雙方因行車糾紛，自小客車駕駛32歲徐男與機車騎士24歲吳男在車道上扭打，警方通知雙方當事人到場說明，依社維法送辦，駕駛剪車攔人部分則依道安條例裁罰。徐姓駕駛粗暴動手，連同車女伴也勸不聽，現在施暴畫面曝光。

▲有網友在網路社群PO文，指台南市安南區有人當街扭打，警方將依社維法及道安條例究辦裁罰。（圖／民眾提供，下同）

台南市警三分局海南派出所副所長楊鉦斌指出，有關網路社群PO文及影片「在安南區海佃路1段上有行車糾紛」案。經了解，雙方因行車糾紛，自小客車駕駛32歲徐男，行駛至海佃路1段時驟然減速停於車道中，下車後和機車騎士24歲吳男在車道上扭打。

楊鉦斌說，雙方當事人經警方通知到場說明，有關雙方當街鬥毆行為，將依違反社會秩序維護法87條裁罰。處新台幣18000元以下罰鍰。另自小客車駕駛於車道上驟停行為，依違反道路交通管理處罰條例第43條告發。處新台幣6千元以上3萬6千元以下罰鍰並吊扣該汽車牌照6個月。