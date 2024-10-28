蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

▲屏東出現滿滿的蚯蚓爬出地面。（圖／ 翻攝Threads／＠cao4737）

圖、文／CTWANT

一名女網友昨（27）日經過屏東一處地面，發現地板全是蚯蚓，讓她嚇得直呼「這是什麼情況？太可怕了」有不少網友聯想到近日嘉義縣中埔鄉一連發生好幾起有感地震，猜測蚯蚓出沒恐怕與地震有關。對此，中央氣象署曾解釋過，蚯蚓大軍衝出地表與地震沒有直接關係。

一名女網友昨日拍下她經過的地面PO上Threads，只見地板滿滿的蚯蚓，並指出地點在屏東長治特搜隊前地面，令她感到毛骨悚然，「今天看到整個地板全都是蚯蚓，整條小路都是，這是什麼情況，太可怕了！」

影片曝光後，吸引5萬人觀看，不少民眾認為與地震有關，「大地震前兆，當年921也是這樣」、「要有大地震了...你這哪裡...」、「今天一直地震，一下嘉義一下花蓮，前二個禮拜是彰化，這正常嗎」、「之前看網路有人測驗，蚯蚓會往震動源靠近」、「當年921地震時，整個操場密密麻麻都是蚯蚓，而且像炒麵堆一樣，超級滿出來的蚯蚓，當天凌晨就大地震了，最近大家真的要上緊發條，保護好自己。」

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也有不少網友分析，應該是下大雨所致，「下雨淹水跑出來而已，不要牽扯地震」、「記得之前看過，蚯蚓是靠皮膚呼吸，所以下過大雨泥土太濕沒辦法讓他們呼吸，就會跑出來，然後就被曬死了。」

▲氣象署曾說明，蚯蚓出沒與地震無直接關係。（圖／中央氣象署）

事實上，中央氣象署2022年曾發文指出，動物們看似異常的行動，總是容易使得人心惶惶。然而，蚯蚓大軍衝出地表，與地震並無直接關係。「蚯蚓與地震」相關連，傳聞起始於921大地震，在此之前，台灣並沒有將蚯蚓視為天災前兆的習慣。

此外，經過學者的統計和研究顯示，蚯蚓爬出地表的行為和地震事件也真的沒有顯著相關。在涼爽多露水時，蚯蚓更有可能在夜間或清晨時大量爬出。

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