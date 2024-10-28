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兩天吸引38萬人！　2024桃園萬聖城「搗蛋萌鬼變裝競賽」成績揭曉

▲2024桃園萬聖城「搗蛋萌鬼變裝競賽」好熱鬧

▲2024桃園萬聖城「搗蛋萌鬼變裝競賽」好熱鬧。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2024桃園萬聖城」開城第二天， 27日由搗蛋萌鬼變裝競賽登場。市府觀旅局表示，今年報名相當踴躍，比去年報名人數增加近2倍，將近100多組的搗蛋鬼一起熱鬧萬聖城，兩天來吸引38萬人扮裝入城同樂。

▲2024桃園萬聖城「搗蛋萌鬼變裝競賽」好熱鬧

▲A組個人組_第一名(變裝皇后妮妃雅_鍾伊妮).

「搗蛋萌鬼變裝競賽」邀請到評審老師有玄子、獄Goku、簡岑因老師，今年搗蛋鬼推層出新、萌鬼各式扮裝，有殭屍、小丑、龍貓、卡通角色，親子萌娃的組合，萌寵寶貝的裝扮，從妝容、服裝、道具到裝置物，讓評審陷入膠著，觀旅局局長周柏吟更現場加碼10個創意獎名額，鼓勵用心變裝的大小朋友。

▲2024桃園萬聖城「搗蛋萌鬼變裝競賽」好熱鬧

▲B組團體組_第一名(惡孟來了_惡孟來了)

經激烈競賽成績揭曉，各組前三名名單分別如下：
假鬼假怪組(個人組)：
第一名：變裝皇后妮妃雅 鍾伊妮
第二名：孫悟空的心境 洪若谷
第三名：微笑小丑女士 戴沛萱

搗蛋鬼幫組(團體組)
第一名：惡孟來了—惡孟來了(陳映璇)
第二名：愛麗絲夢遊仙境—紅心王后對上瘋帽客(陳依禪)
第三名：星際大戰絕地武士光劍對決—光劍父子檔(林之勳)

萌鬼當家組(寵物組)
第一名：李佳芬—萬聖呱呱鴨
第二名：吳昕晨—Turtle eats chicken
第三名：蔡妮蓁—搞什麼鬼。我變變變

▲2024桃園萬聖城「搗蛋萌鬼變裝競賽」好熱鬧

▲C組寵物組_第一名(萬聖呱呱鴨)

市府觀旅局表示，2024桃園萬聖城自即日起至11月3日展開，為期9天；平日下午5時至晚間10時、假日中午12時至晚間10時，活動期間變裝秀、踩街等精彩節目不間斷，現場也有逾百攤的市集攤位，歡迎民眾扮裝入城同樂。

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