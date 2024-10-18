▲2024桃園萬聖城，變裝入住桃園福容半價優惠。（圖／桃園福容提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2024桃園萬聖城」活動，將在 10/26日於桃園藝文廣場及藝文綠園道熱鬧開城。位於藝文特區內的福容桃園響應活動，不僅飯店內佈置及員工搞怪裝扮串連萬聖氣氛，推出房客全身變裝入住享房價5折的超優惠活動，入住再抽大獎

，萬聖節當日來福粵樓用餐，還可獲得「搞怪造型包」一顆，並歡迎學校團體一起來討糖、同樂。

福容桃園17日指出，備受注目為期9天的桃園萬聖城系列活動，以可愛又恐怖的學院風設計裝置藝術，串聯整個藝文商圈，並推出踩街遊行、開城演唱會、變裝競賽等豐富活動，每年都吸引大量朝聖人潮。

身為商圈一員的福容桃園，為主辦萬聖城活動的市府合作單位，除了將萬聖氣氛佈置延伸到大興西路，櫃台員工將打扮成美國隊長、白雪公主等電影及動畫角色和民眾同樂，並號召大小朋友一起來討糖，還推出多項優惠活動，10/25-11/3只要房客於入住時著完整的萬聖節造型，和館內變裝員工合照於個人臉書打卡，即可以官網原價5折的價格入住。

▲福容桃園號召大小朋友一起來飯店討糖。（圖／2023活動照)

即日起至10/30入住可抽最新IPHONE15、東京、首爾來回機票及電動機車等豐富大獎，住越多中獎機會越大，10/31萬聖節當天於福粵樓用餐，每位顧客可獲得一顆造型吸睛的搞怪造型包，不僅好吃又好玩，今年來逛桃園萬聖城，5折入住福容桃園還可抽機票最划算，還有機會體驗讓冰雪女王或小紅帽幫你辦理住房喔。