2024鯤鯓王平安鹽祭圓滿成功　跋桮挑戰賽168888元得主出爐

▲2024鯤鯓王平安鹽祭最後一天，南鯤鯓代天府準備總獎金超過50萬元的跋桮挑戰賽，由彰化二林洪先生以14個聖桮數獨得16萬8888元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024鯤鯓王平安鹽祭最後一天，南鯤鯓代天府準備總獎金超過50萬元的跋桮挑戰賽，得獎者順利出爐，外界關注的跋桮比賽特別獎，由彰化二林洪先生以14個聖桮數獨得16萬8888元。

得主洪先生表示，每年平安鹽祭他一定都會參加，同時也是王爺的粉絲，今年全家人一起來，到第6個聖桮時就有靈感會得獎，他為了感謝王爺的庇佑，表示將會把獎金一部分拿出來捐給廟方。

27日活動尾聲下午3時，「謝鹽儀式」在井仔腳瓦盤鹽田舉行，由交通部觀光雲嘉南濱海國家風景區管理處處長許宗民、南鯤鯓代天府總幹事侯賢名、台灣守護文創公司董事長陳仁昌及晉基建設董事長廖淑芬等貴賓出席，現場也聚集許多民眾一起參與感恩的儀式，由吳文進大法師主持返本還原儀式，帶領主禮官及百位民眾一起將鹽撒回鹽田、回歸大海，為2024鯤鯓王平安鹽祭劃下完美的句點。

雲嘉南管理處表示，兩天活動累計吸引約3萬名遊客及香客共同參與，今年活動以世界最大鹽祭典號召國際觀光客，主活動文宣皆以雙語呈現，吸引外國遊客前來參加，值得一提，有位比利時台灣女婿，今年受到家人的推薦，第一次參加平安鹽祭，祈福大道壯觀的鹽山、人山人海的跋桮挑戰賽及完善的雙語環境，一切都讓他感受到非常新鮮及新奇。

今年平安鹽祭活動圓滿成功，雲嘉南管理處與南鯤鯓代天府攜手合作，並在台灣守護文創股份有限公司、晉基建設股份有限公司、財團法人鯤鯓王慈善基金會、鯤鯓王發展委員會、鯤鯓王協進會、全球鯤鯓王聯誼會、台灣製罐工業股份有限公司旺爺沙士、臺南市政府警察局及學甲分局、蚵寮仔興安宮、井仔腳泰安宮、北門永隆宮及蚵寮保安宮等多元夥伴的努力下，持續將香客結合遊客，協力促進鯤鯓王平安鹽祭的永續願景。