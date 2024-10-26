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世界最大鹽祭典　鯤鯓王平安鹽祭邀您一起來祈福

▲一年一度的鯤鯓王平安鹽祭，26日在南鯤鯓代天府盛大登場，活動將持續兩天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲一年一度的鯤鯓王平安鹽祭，26日在南鯤鯓代天府盛大登場，活動將持續兩天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一年一度的鯤鯓王平安鹽祭，26日在南鯤鯓代天府盛大登場，活動將持續兩天，包含請鹽三部曲(請鹽、祭鹽、謝鹽)、總獎金50萬的桮挑戰賽、做公益捐發票換平安鹽袋、觀光市集以及平安鹽祭晚會等，雲嘉南濱海國家風景區管理處，邀大家一同參與這場由觀光、鹽產業、宗教文化結合的年度盛事。

▲一年一度的鯤鯓王平安鹽祭，26日在南鯤鯓代天府盛大登場，活動將持續兩天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鯤鯓王平安鹽祭由重要三部曲組成：請鹽、祭鹽、謝鹽。10月26日在已有206年歷史的台南市北門井仔腳瓦盤鹽田進行「請鹽」科儀，並將傳統古法產製的海鹽，護送至南鯤鯓代天府，透過正統敕鹽科儀進行「祭鹽」，在108噸的大鹽堆前將寶劍及符咒敕下，場面震撼人心。10月27日活動尾聲進行「謝鹽」科儀，將敕過的祈福鹽從南鯤鯓代天府，送回北門井仔腳鹽田完成平安鹽祭的循環，返本還原，生生不息。兩天活動儀式莊重神聖，是獨一無二鹽產業結合信仰的文化盛典。

▲一年一度的鯤鯓王平安鹽祭，26日在南鯤鯓代天府盛大登場，活動將持續兩天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年度平安鹽袋以做公益捐發票的方式兌換，只要現場捐贈3張今年度9-10月份的發票，即可兌換王爺祝福的平安鹽袋1個，每次限換1個。另外熱門的「跋桮挑戰賽」也在活動兩天於南鯤鯓代天府熱烈登場，擲出聖桮數最多的「特別獎」獎金高達16萬8888元，總獎金更是超過50萬元，歡迎大家挑戰獎金，活動現場還有孩子最愛的囡仔公童玩節、好吃又好逛的雲嘉南觀光圈市集、新秀表演團隊連番上陣帶來日間舞台表演活動，以及呼聲最高的平安鹽祭晚會，將由藝人沈文程、洪安妮、林孟宗、翁鈺鈞強勢聯手，讓參與民眾度過精彩的夜晚。

▲一年一度的鯤鯓王平安鹽祭，26日在南鯤鯓代天府盛大登場，活動將持續兩天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動期間，除了到南鯤鯓代天府體驗鹽祭典以外，也歡迎民眾能來場北門廟宇文化小旅行，完成趣味疊圖明信片集章，只要前往井仔腳興安宮、井仔腳泰安宮、北門永隆宮、蚵寮保安宮及南鯤鯓代天府任一廟宇取得空白明信片，並且完成5廟的集章活動，即可至北門遊客中心服務台領取99.99%純金箔，打造屬於自己的黃金明信片，數量限量400份，每人限領1份。

▲一年一度的鯤鯓王平安鹽祭，26日在南鯤鯓代天府盛大登場，活動將持續兩天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南管理處表示，鯤鯓王平安鹽祭活動已邁入第21年，在雲嘉南管理處及南鯤鯓代天府等協力夥伴合作下，2023年獲得「台灣永續行動獎-金級」、「亞太永續行動獎-銅級」兩個獎項，顯示平安鹽祭的永續行動，獲得國內外評審的推薦與肯定，邀請10月26至27日一同來祈福！體驗世界最大鹽祭典！更多活動資訊請上「雲嘉南，好好玩！」臉書粉絲專頁查詢。

▲一年一度的鯤鯓王平安鹽祭，26日在南鯤鯓代天府盛大登場，活動將持續兩天。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲一年一度的鯤鯓王平安鹽祭，26日在南鯤鯓代天府盛大登場，活動將持續兩天。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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