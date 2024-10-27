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24歲OL因同事開玩笑去做DNA　意外發現「父母竟是陌生人」

24歲妹子因同事開玩笑去做DNA　意外發現多年父母竟是陌生人

▲女子因同事開玩笑說她不像河南人，做DNA檢測後發現自己籍貫是廣西人，她以為的父母其實是陌生人。（示意圖非當事人／Pixabay）

圖文／CTWANT

長大才知道真實身世該怎麼辦？大陸河南有一名24歲董姓女上班族，從小在新鄉長大，出社會也留在當地工作，近日卻因同事開玩笑「妳長得不像本地人」，讓她決定去做DNA檢測，赫然發現自己與養她的父母親沒有血緣關係；事後父母也對她的身世支支吾吾，因此她透過當地媒體尋找自己的親生父母。

根據河南電視台節目《小莉幫忙》官方微博報導，一名24歲董姓女上班族從小在河南新鄉長大，但同事和身邊好友們總有意無意開玩笑，「妳長得一點也不像河南人，鼻子和嘴巴氣質更像南方」，認為董女鼻子寬、嘴巴厚和眼睛大，眼窩又很深，和河南出生長大的他們不太一樣。

董女屢屢聽到同事和好友的說法，心裡也萌生出對身世的疑慮，「難道我真的跟河南人長得不一樣？」便回家詢問父母自己的身世，怎料，父母支支吾吾的態度讓她更覺得不對勁，甚至她問自己生日，父母還說出不同的回答。

於是董女去做DNA檢測，籍貫分析發現自己疑似是廣西貴港那邊的人，與河南人沒半點關係，所以她求助於媒體，希望能找到在廣西的親生父母，「我的想法很簡單，就是找到親生父母」。據悉，節目方已聯繫「寶貝回家」志願者協會，對方表明會整理董女的相關訊息，在廣西當地曝光，等民眾提供線索再實地走訪替她找親人。

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