萬聖節好可怕！店員戴南瓜帽遇「這情況」崩潰：父母也沒在管

▲原PO稱，萬聖節活動很可怕。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

不少人在萬聖節會變裝，體驗節慶氛圍。不過一名店員抱怨，他萬聖節還要打扮像一個小丑，「最可怕的是小孩眼裡只有糖果，叫他們不要推擠還是推到櫃檯上的擺設掉下來，父母也沒在管。」

原PO在Zuvio以「萬聖節到底是什麼可怕活動」為題發文，現在一堆小孩都沒家教，在萬聖節要糖果，尖銳的聲音吵死，自以為可愛，以為喊幾句就有糖吃， 「早上上班的時候才知道今天是萬聖節，老闆連問都沒問就叫我要戴南瓜造型在頭上，還好是小的造型不然我會抓狂。」

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原PO說，老闆要他放一桶糖在櫃台，如果有小孩要就大方給，這樣家長才可能買東西，「平常已經夠討厭上班，結果今天假日排班我還被迫要打扮得跟小丑一樣，最可怕的是小孩眼裡只有糖果，叫他們不要推擠還是推到櫃檯上的擺設掉下來，父母也沒在管，當爸媽只會生小孩我也是嘻嘻。」

文章曝光後，也有網友回，「亞瑟佛萊克：我本來以為我的人生是一場悲劇，但我現在發現其實是一場喜劇。」

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