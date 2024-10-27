3年賺21億台幣！28歲網紅突喊引退　網震驚：比喬丹引退打擊更大

▲科普夫直播3年賺21億。（圖／翻攝IG@corinnakopf，下同）

圖文／CTWANT

28歲美國網紅科普夫（Corinna Kopf）身材火辣，擁有大批粉絲支持，而她2021年加入成人平台OnlyFans，3年賺6700萬美金（約新台幣21億元），不過近日她傳出要退休，讓不少人震驚。

據《每日郵報》報導，科普夫近日在社群發文，「簡介頁面不會再有連結」，疑似暗指引退。據悉，科普夫在OnlyFans賺很大，她2021年加入，3年賺6700萬美金（約新台幣21億元），幾周前，她也在直播中透露這消息。

▲科普夫時常在社群曬出火辣美照。

當科普夫向朋友秀收入，大家都感到震驚，因為她賺了21億。網紅朋友多布里克（David Dobrik）在YouTube頻道表示，科普夫在發布個人資料後的48小時，她就賺100萬美元（約新台幣3208萬元）。

而多布里克也曾秀出科普夫的收入，在2021年6月至2022年2月，她最高一個月賺236萬美元（約新台幣7570萬元）。

科普夫在Instagram上擁有650萬粉絲，在X有300萬粉絲，2016年她也開YouTube頻道，目前超過169萬人訂閱，不過相比來說，科普夫在YouTube較不活躍，最後一次更新影片在2020年。

引退消息一出，粉絲紛紛留言「她是OnlyFans的Goat」、「恭喜！希望妳找到幸福」、「這比喬丹引退時的打擊更大」。據Business Insider報導，數年前科普夫跟社交媒體明星保羅曾短暫約會。

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