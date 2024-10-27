13萬人研究證實！「1食物」會害失智　醫示警：風險增14％

▲長達43年的追蹤發現，常吃加工紅肉，會增加罹患失智症的風險。（圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

隨著全球人口老化及生活方式的改變，失智症及其他神經退化性疾病的發生率正在快速攀升，成為全球公共健康的重要議題。腎臟科醫師透露，根據美國研究，吃越多加工紅肉，失智症的風險越大，相較於每月攝取不到3份，每週攝取約2份加工紅肉者，認知障礙的風險會提高14％，建議吃紅肉還是以原型為主。

腎臟科醫師王介立在臉書粉專表示，阿茲海默症協會國際會議（AAIC）追蹤了超過13萬人長達43年，發現吃越多加工紅肉，失智症的風險越大，相較於每月攝取不到3份，每週攝取約2份加工紅肉者，認知障礙的風險會提高14％；若將每日的一份加工紅肉替換為堅果、豆類或豆腐，可以將認知障礙的風險降低20％。

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▲香腸、火腿、培根、煙燻牛肉等加工紅肉恐增加失智症風險。（示意圖／Pexels）

王介立指出，每日食用的加工紅肉每增加1份，與全球認知功能老化（包括語言和執行功能）額外增長1.6年相關。醫師補充，常見的加工紅肉包括香腸、火腿、培根、煙燻牛肉等，「我偶爾還是會吃紅肉，但僅限於原型紅肉，而且不是美食等級的不吃。」

另外，營養師顏瑜萱也曾透露，多項研究發現，「麥得飲食」可降低阿茲海默症發病率，具體作法是多吃10種大腦健康食物，如綠葉蔬菜、其他蔬菜、堅果、莓果、豆類、全穀物、海鮮、禽肉、橄欖油和葡萄酒，同時少吃5種傷腦食物如紅肉、人造奶油、起司、糕點糖果以及油炸食物。

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