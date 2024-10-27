南投6歲兒吸二手毒被安置！生母淚問「氣我嗎」…吸毒又被逮

▲6歲男童與母親同住，被驗出體內有含量安非他命。（示意圖，非本案當事人／翻攝自pexels）



記者黃資真／南投報導

南投一名6歲男童因持續發燒住院，因母親有藥物濫用紀錄，醫生採檢送驗後竟查出體內有高量安非他命，縣府因而緊急安置，然生母上月底又被警方逮到吸毒，加上生父有毒品前科等，南投地院准予縣府聲請延長安置3個月。

裁定指出，今年7月11日上午10時許南投縣府接獲通報，因男童持續發燒在6月12日住進醫院，院方考量生母有藥物濫用紀錄，為求謹慎採檢送驗，結果出爐發現竟有吸食安非他命情形，故縣府啟動緊急安置3個月。

安置期間，生母、生父均積極來電詢問孩子安置情形，生母針對縣府開立的一般親職教育表示配合，惟男童毒品含量高，父母又有施用毒品前科，為了深入了解孩子吸入毒品原因，期間父母皆與孩子分別會面。

觀察發現，孩子與父親依附關係正向，會主動親近及玩遊戲，與母親依附關係尚可，惟母親會哭泣及詢問孩子是否氣自己，男童不願面對母親的情緒，會有離開舉動，母親會追問是否想哭等等。

然而，母親在9月26日被警方查獲吸毒並移送，父親雖有意照顧男童，但其有毒品前科，是否能夠接手照顧仍需要評估，加上男童語言發展遲緩，未有自我保護能力，也沒有親友可以幫忙照顧，因此南投縣府向法院聲請延長安置3個月，法官根據上述情況，為維護男童最佳利益，准予延長安置3個月。