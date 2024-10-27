全台唯一「政府機關隱藏版土地公廟」　指點一數字竟中獎

▲公路人員訓練所中部訓練中心內設有土地公廟。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

位於南投的公路局公路人員訓練所中部訓練中心，存在一間近20年歷史的土地公廟，為政府機關唯一的「隱藏版土地公廟」，不但在地方聞名，也常見地方首長、公路局高層前往參拜，過往曾有施作供奉桌的廠商因土地公指點一數字意外中獎，7萬獎金入袋，該廟也曾預警火警提早發現瓦斯外洩避免一場火災。

公路局中部訓練中心主要負責大客車駕駛、汽車修復和檢驗員等訓練，中心內「隱藏版土地公廟」常出現當地民眾和政府官員參拜，公路人員訓練所中部訓練中心主任講師葉昶亨表示，該土地公廟相當靈驗，他有次看到廟的供花擺在外頭，跟委員討論後決定聯繫廠商施作供奉石桌擺放，與廠商閒聊時談起土地公跟受訓學員託夢，要對方車子不要停在土地公廟前的「161」停車位，那是祂操兵練將的地方。

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葉昶亨說，該廠商聽聞後，決定用該三個數字簽牌，並向土地公祈求，若中獎就免費幫土地公做供桌，沒想到該廠商真的中了7萬多元獎金。

▲中部訓練中心內土地公廟時常出現地方首長和政府官員參拜。（圖／記者李姿慧攝）

另公路局主管也透露，曾有位主管跟有特殊體質的朋友聚餐，該朋友告知土地公派人來提醒，要注意中訓中心的土地公廟可能會有火災，該主管心想寧可信其有，就通知中心內另一名主管，不過當時已深夜10時多，隔天清晨5點多就收到土地公廟主委通知，土地公廟瓦斯外洩，都是瓦斯味，所幸及時發現，否則若有人前往點香拜拜恐引發火警。

訓練中心人員表示，該土地公廟坐落中訓中心也有故事，民國93年底，有值日人員在夢境裡見到貌似土地公的慈祥老者，在圍牆外徘徊，還有同仁夢見福德正神告知該中心地靈人傑，是福地，希望在中心內擇地駐守，因此後續發起募捐蓋廟，即便設在訓練中心內，也有不少當地民眾會特地來上香祈福。