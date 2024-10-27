遊韓必備神卡！南韓「T-Money」當機無法買車票　客運交通大打結

▲南韓公共運輸智慧卡系統「T-Money」，27日電算系統故障，全國客運站售票系統皆受影響。（圖／翻攝自X／Saber_154）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾及鄰近城市所使用的公共運輸智慧卡系統「T-Money」今（27）日下午出現嚴重混亂，由於電算系統發生異常，導致全國公路客運的售票系統計程車服務受到影響，全國140多座客運站的售票業務宣告中斷，必須靠現場人員手寫登記，連帶導致班次延遲，混亂持續2個多小時才終於結束。

根據《韓聯社》，南韓27日迎來不平靜的萬聖節周末，全國廣泛使用的公共運輸智慧卡系統「T-Money」售票與出票系統從下午1時06分起出現故障，高速客運、公路客運的運作受到影響，由於App也跟著異常，使得民眾無法透過App證明自己的購票紀錄，無論再怎麼按「重新整理」都沒有用。

在經營團隊緊急搶修後，高速客運的售票與出票系統才終於在下午2時40分起恢復正常運作，而公路客運（市外巴士）系統與「T-Money GO」App也於下午3時、下午3時10分恢復正常運作。

T-Money經營團隊指出，「此次系統發生異常，是因為仁川富平中心的系統出現障礙所導致。目前正擬定賠償方案。」

▲T-Money系統異常，民眾在高速客運站只能透過人工方式現場購票。（圖／翻攝自X／_ikikik03）

此次系統異常導致南韓全國140座客運站的交通大打結，現場購票的民眾必須等候1至4個小時，且只能透過現金購買車票或轉帳交易，不僅網路預購車票的民眾無法順利搭乘到預定班次，就連現場購票的民眾也無法順利搭車。

客運司機也得被迫使用純人工的方式，拿著原子筆在手冊上一一記錄乘客的姓名、座位號碼、通訊地址並確認購票紀錄，然後引導至各月台搭車，才會導致各班次延遲發車。

民眾紛紛在網路論壇發文抱怨，「客運站電算系統出現異常，導致卡片交易購票無法順利完成」、「App根本打不開，就算不斷按『重新整理』也沒用，沒有辦法秀出購票紀錄。」

此次包括首爾在內，京畿道、釜山、大邱、全羅北道全州等南韓各地皆受到影響。