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快訊／蛋價止跌回升！明起批發價每斤漲3元　產地價周四跟進

▲國內蛋價議題持續延燒。（圖／記者楊惠琪攝）

▲國內蛋價止跌回升。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價止跌回升！受蛋價低迷影響，近期陸續有蛋農棄養、提早啟動淘汰換羽作業，導致雞蛋產量減少，為進行產銷調節，台北市蛋商公會今（27日）宣布，明起雞蛋批發價每斤調漲3元，每台斤從31元調至34元，產地價周四（31日）跟進，每台斤從21.5元調至24.5元。這也是近2個月多來，蛋價首度調漲。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，蛋價低迷帶動蛋農提早淘汰換羽作業，導致雞蛋供應量大幅減少，各地蛋商「塞蛋現象」已緩解，加上近期菜價飆高，帶動雞蛋買氣，後續又有颱風可能侵台等因素，今天開會決定蛋價調漲3元，下周則視產銷狀況再評估。

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一名南部蛋農指出，近期蛋價一路殺低，價格真的太低了，許多小型蛋雞場不堪虧損，被飼料錢壓得喘不過氣，只好提早淘汰、減產，也有人變賣蛋雞停損，甚至有部分雞農乾脆收掉不養了。他說，目前每斤飼養成本約28元，希望蛋價能維持在30元以上，產業才能永續。

根據農業部本周最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞約3634萬隻，雖然投產蛋雞略有下降，但因整體產蛋率高，雞蛋每日生產量仍高達12萬6000箱（每箱約200顆），超過國人每日12萬箱需求，每日生產過剩達120萬顆。
 

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