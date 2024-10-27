估與烏軍激戰！北韓軍「每天數千人」集結庫斯克州　俄軍意圖曝

▲烏克蘭曝光在俄國受訓的北韓士兵影片。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）本月初陸續向俄羅斯派遣號稱「暴風軍團」的特戰部隊，許多證據顯示這群士兵分散在各軍事基地接受基本訓練後，陸續前往俄國西部領土，甚至已經抵達俄國西部的庫斯克州，該地為烏軍8月初深入俄國本土後的激戰前線，目前尚不清楚這群抵達庫斯克州的北韓部隊將擔負何種任務。

根據美媒《紐約時報》，烏克蘭政府1名關係人士、美國2名關係人士透露，北韓數千人所組織的部隊已經於23日起陸續抵達庫斯克州（Kursk），並於28日前集結5000名兵力，預估他們可能即將參與擊退烏軍的作戰任務，不過目前他們尚未正式參與作戰任務，因此他們在對抗烏軍的戰事中到底擔負何種角色，目前尚未明朗化。

當局人士透露，北韓精銳部隊的部分士兵先是從海參崴搭乘俄國空軍噴射式客機伊留申伊爾（Ilyushin Il-62），在抵達俄國西部的軍事機場後，搭車前往位於庫斯克州的前線戰區，23日起首批北韓部隊在結束6400公里的旅程抵達庫斯克州後，每天有數千人抵達該地。

烏克蘭、美國當局關係人士認為，從北韓派遣來的部隊，目前只被送往庫斯克州，因此研判俄軍可能想要趁嚴寒的冬季來臨前，先是在烏克蘭東部集結更多兵力，接著再一鼓作氣拿下烏東地區更多領土。

據悉，先前烏克蘭總統澤倫斯基才於25日透露，北韓軍預估27至28日之間抵達位於庫斯克州的作戰地區。澤倫斯基26日晚間在一場視訊演說中表示，「（俄羅斯）逐漸以同盟國的姿態拉攏北韓，而北韓軍隨時皆有可能出現在與烏軍交戰的戰場」，認為歐洲如今被迫與北韓軍作戰。