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LV櫃姐辣照狂勾「爸爸」開房！　遭正宮衝百貨對質下場出爐

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸一名百貨LV專櫃櫃姐被爆與男客戶聊色，還傳性感辣照「開房等爸爸」，被男客正宮發現，氣炸衝到百貨找小三櫃姐對質。正宮表示一定會處理渣男，和對方離婚，但也絕對不會讓小三好過。該名櫃姐如今已被逼得離職下場。

▲▼正宮到百貨公司對峙。（圖／翻攝自微博）

▲正宮到百貨公司與櫃姐當面對質。（圖／翻攝自微博）

安徽合肥銀泰百貨該名櫃姐在23日被正宮找上對質，全長13分鐘的影片被上傳到微博，引發軒然大波。正宮先到該名櫃姐的櫃上，拿出與丈夫的結婚證書開嗆，「首先我跟他是合法夫妻，再來我把你們兩個的聊天紀錄印出來了，你自己看看吧」。櫃姐起初先說了抱歉後，就離開櫃上，正宮立刻追了出去。

正宮緊揪著櫃姐外套，大聲把聊天記錄念出，「我老公說他是妳爸爸，妳就說『爸爸好，我想抱抱你』，還說什麼開著房間等人家去？」櫃姐被逼得堅決表示確實跟男客聊過色，這是她的不對，但後來已經刪除跟男方的聯繫方式，並要正宮認清男方也有問題，「那他的問題妳去找他啊，是他也有問題。」

正宮接著回擊，「我跟他明天開始辦理離婚，我想告訴妳什麼，妳知道嗎？他是他，妳是妳，渣男我一樣會處理，但是妳也不會好過。」櫃姐被正宮逼得受不了，兩人在其他工作人員勸阻下才離開百貨。

據指為LV櫃姐與男客的部分私訊內容在網路上流傳，她積極主動，甚至到飯店開好了房間，還傳房號給男客喊「爸爸」，有時傳性感照邀對方到她家，讓男客忍不住直呼「妳太會了」、難怪妳業績好。不過正宮26日開直播澄清，小三與她老公確實有私訊聊天，但網路上流傳的聊天內容都是假的，是網友編造的。

銀泰百貨表示，該名櫃姐已經沒有上班了。LV專櫃也證實，23日影片曝光造成中國大陸全網關注後，櫃姐已於2天後離職。

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