衛生棉詭異掉家中！調監視器驚見「夫帶小三回來」　妻提離婚獲准

▲丈夫動手打妻子還帶小三回家。示意圖與本案無關。（圖／翻攝pixabay）

記者劉人豪／新竹報導

新竹一名人妻遭丈夫家暴，女兒還在家中發現非家人慣用廠牌的衛生棉，看了監視器才知道父親帶小三回家，人妻訴請離婚，新竹地院認為男方將婚姻誠摯基礎破壞殆盡，判准離婚。

新竹一對夫妻1999年結婚，育有2名子女均已成年，雙方婚後相處不和睦，丈夫多次對妻子施以言語及肢體暴力，妻子2008年間搬回娘家居住，分居半年後雙方復合並同住，期間相處尚可，2013年起合夥開設企業社經營冷氣相關業務，期間因財務問題，丈夫屢對妻子施以言語及肢體暴力，妻子2020年聲請暫時保護令，後因慮及家庭子女未至法院開庭，致未獲核發。

後來妻子發現丈夫挪用款項養小三跟賭博，因此發生爭執，於是丈夫再對妻子施暴，妻子聲請暫時保護令及通常保護令均獲准，又丈夫積欠勞健保、公司企業貸款及房貸拒不繳納處理，也拒絕接聽妻子電話及簡訊，於是妻子訴請離婚。

長女到庭證稱，父母感情不睦，時常爭吵，父親生氣會拿東西砸母親，還曾拿菜刀欲追打母親。去年年底妹妹在家中發現非家人慣用廠牌的衛生棉，查看監視器後發現父親有帶小三回家，而且會把監視器關掉，數小時後才打開，鄰居都有看到父親帶那個女生出遊。

法院審酌雙方婚姻關雖仍存續，但夫妻感情不睦，男方將婚姻誠摯基礎破壞殆盡，對妻子離家後均未見有何挽回之舉，顯見無意經營婚姻，導致婚姻關應有互相扶持之基礎已然破裂，判准離婚。