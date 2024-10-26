5死悲劇！15歲少年槍殺父母弟妹　11歲妹「裝死保命」恐怖過程曝

▲ 15歲少年開槍射殺父母和弟弟妹妹。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國華盛頓州福爾城（Fall City）21日驚傳人倫悲劇，一名15歲少年開槍射殺父母與3名手足，而他11歲的妹妹從睡夢中驚醒，便目睹哥哥持槍大開殺戒，靠裝死才逃過一劫。女童事後還原案發細節，法庭文件曝光也揭露這起慘劇過程。

CNN報導，本案發生於21日清晨，這名11歲女童睡夢中因槍聲驚醒，從房間往門外看便目睹父親馬克（Mark Humiston）和9歲弟弟身中槍傷，倒在走廊地板上，父親頭部和弟弟口部流血。當她7歲的妹妹走出兩人共用的臥房時，她聽見另一聲槍響，妹妹當場倒地。

哥哥隨後持槍走進臥房，對她開了1至2槍，擊中她的手和頸部。她在疼痛之餘仍認出哥哥手上是父親的銀色克拉克（Glock）手槍，接著她發現哥哥開始逐一檢查家人是否還活著，於是當哥哥來到她床邊時，她便假裝自己已經死亡。

警方事後接到2通報案電話，第一通是開槍的15歲少年親自打來，聲稱是13歲的弟弟射殺全家後自殺，第二通則是倖存的11歲女童逃到鄰居家後打的，指控15歲哥哥犯案。警方趕到後立即將15歲少年拘留，他24日被控犯下5項加重謀殺罪及一項持槍謀殺未遂罪。

25日的聽證會上，檢方要求將本案移交成人法庭。若以成人身分被定罪，他將面臨25年至終身監禁，反之若在少年法庭審理，可能只會關押到25歲，不會受到進一步制裁。他的律師則強調，在定罪以前他依然清白，「他是個15歲男孩，喜歡騎自行車和釣魚，沒有犯罪紀錄。」

但調查人員指出，他有計畫性謀殺父母、2個弟弟和一個妹妹，在急救人員趕到以前還試圖偽造犯罪現場。且倖存的妹妹向911人員透露，哥哥最近因考試成績不及格「遇到很多麻煩」，且兄弟姊妹中只有哥哥知道父親放置手槍的保險箱密碼。

這起悲劇重創當地社區，議員佩里（Sarah Perry）說明，已有家人出面照顧生還的女童和仍被拘留的嫌犯，女童接受治療後也已出院。

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