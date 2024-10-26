　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

5死悲劇！15歲少年槍殺父母弟妹　11歲妹「裝死保命」恐怖過程曝

▲▼警車,警察。（圖／CFP）

▲ 15歲少年開槍射殺父母和弟弟妹妹。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國華盛頓州福爾城（Fall City）21日驚傳人倫悲劇，一名15歲少年開槍射殺父母與3名手足，而他11歲的妹妹從睡夢中驚醒，便目睹哥哥持槍大開殺戒，靠裝死才逃過一劫。女童事後還原案發細節，法庭文件曝光也揭露這起慘劇過程。

CNN報導，本案發生於21日清晨，這名11歲女童睡夢中因槍聲驚醒，從房間往門外看便目睹父親馬克（Mark Humiston）和9歲弟弟身中槍傷，倒在走廊地板上，父親頭部和弟弟口部流血。當她7歲的妹妹走出兩人共用的臥房時，她聽見另一聲槍響，妹妹當場倒地。

哥哥隨後持槍走進臥房，對她開了1至2槍，擊中她的手和頸部。她在疼痛之餘仍認出哥哥手上是父親的銀色克拉克（Glock）手槍，接著她發現哥哥開始逐一檢查家人是否還活著，於是當哥哥來到她床邊時，她便假裝自己已經死亡。

警方事後接到2通報案電話，第一通是開槍的15歲少年親自打來，聲稱是13歲的弟弟射殺全家後自殺，第二通則是倖存的11歲女童逃到鄰居家後打的，指控15歲哥哥犯案。警方趕到後立即將15歲少年拘留，他24日被控犯下5項加重謀殺罪及一項持槍謀殺未遂罪。

25日的聽證會上，檢方要求將本案移交成人法庭。若以成人身分被定罪，他將面臨25年至終身監禁，反之若在少年法庭審理，可能只會關押到25歲，不會受到進一步制裁。他的律師則強調，在定罪以前他依然清白，「他是個15歲男孩，喜歡騎自行車和釣魚，沒有犯罪紀錄。」

但調查人員指出，他有計畫性謀殺父母、2個弟弟和一個妹妹，在急救人員趕到以前還試圖偽造犯罪現場。且倖存的妹妹向911人員透露，哥哥最近因考試成績不及格「遇到很多麻煩」，且兄弟姊妹中只有哥哥知道父親放置手槍的保險箱密碼。

這起悲劇重創當地社區，議員佩里（Sarah Perry）說明，已有家人出面照顧生還的女童和仍被拘留的嫌犯，女童接受治療後也已出院。

►人倫悲劇！美一家5口陳屍家中　15歲少年疑「開槍射殺父母手足」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住爆乳」
大蛇丸紅毯遭疑「好事將近」　本人緊張發聲
桃猿開複數約　全力留2球星
快訊／台中死亡車禍　騎士爆頭亡
更進化了！志祺七七「超帥」現身走鐘
不是拔插頭！冷氣「收工前5步驟」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

5死悲劇！15歲少年槍殺父母弟妹　11歲妹「裝死保命」恐怖過程曝

美國廉航爆財務危機「宣布賣飛機」！　精神航空大動作裁員

日女偶像自爆19歲「曾跟遊民熱戀」！男友激似明星　天天睡公園

軟體更新害航班中斷「5億美元飛了」！　達美航空控告CrowdStrike

冰島推1周上班4天！1年後「失業率歐洲最低」　經濟成長超越多國

民調打成平手　賀錦麗「1重要指標」大幅領先！狂贏川普數千萬

俄軍痛罵「北韓大頭兵」音檔外流！　傻眼嘆：反扯後腿

華郵：烏克蘭逆襲所奪庫斯克土地　俄已收復近半

美選膠著！　CNN專家曝「1原因」：川普60%機率橫掃選舉人票

美國籲伊朗「勿反擊以色列」停止交火循環　否則後果自負

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

調皮兒跳沙發踹破牆壁　見媽沒注意緊張拿娃擋

陸2小黑熊爭玩搖搖馬　短手互推模樣萌翻❤

劉德華吉隆坡開唱...李心潔到場力挺　笑喊「加入歌迷會」:讓我賺點錢！XD

乘客倒後座昏睡叫不醒！　運將狂喊15分鐘無奈苦笑

5死悲劇！15歲少年槍殺父母弟妹　11歲妹「裝死保命」恐怖過程曝

美國廉航爆財務危機「宣布賣飛機」！　精神航空大動作裁員

日女偶像自爆19歲「曾跟遊民熱戀」！男友激似明星　天天睡公園

軟體更新害航班中斷「5億美元飛了」！　達美航空控告CrowdStrike

冰島推1周上班4天！1年後「失業率歐洲最低」　經濟成長超越多國

民調打成平手　賀錦麗「1重要指標」大幅領先！狂贏川普數千萬

俄軍痛罵「北韓大頭兵」音檔外流！　傻眼嘆：反扯後腿

華郵：烏克蘭逆襲所奪庫斯克土地　俄已收復近半

美選膠著！　CNN專家曝「1原因」：川普60%機率橫掃選舉人票

美國籲伊朗「勿反擊以色列」停止交火循環　否則後果自負

李多慧自爆將在台開創事業　喝手搖飲必喝全糖　最愛飲料曝光

「獨臂刀王」王羽離世兩年！　女兒捐贈珍貴遺物：電影是爸爸的家

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

紐西蘭「塑膠袋包裹女屍」　確認死者為中國公民

全美最大熱氣球嘉年華登場　花蓮參訪團跨海汲取經驗

康芮恐成中颱撲台「下周一北轉是關鍵」　雨襲北東連7天

台南做工行善團兵分兩路忙修繕　為弱勢勞工打造新居

潭美颱風影響峴港機場關閉　3國籍航空明班機取消一次看

5死悲劇！15歲少年槍殺父母弟妹　11歲妹「裝死保命」恐怖過程曝

大蛇丸愛情事業兩得意！遭疑「好事將近」本人發聲　曝一招征服女友

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

國際熱門新聞

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

日氣象廳：康芮下周升「大型強颱」接近台灣！

日電器大廠突宣布破產　2千員工被當場解雇

9人赴日「買7億精品」逃漏稅7千萬！

16歲少女機上被性侵犯　機長立刻掉頭返航

即／伊朗傳爆炸聲　以軍：已實施精準打擊

以色列3輪攻勢狂轟伊朗　宣布達成任務

伊朗關閉領空　以軍：嚴肅選擇威脅性目標

向馬斯克要求別給台灣星鏈？俄否認

UCLA教授喊「無家可歸」　課全被取消

敘利亞也傳爆炸聲！防空系統遇襲

女子困杜拜沙漠　用Uber叫駱駝畫面曝光

俄軍痛罵「北韓大頭兵」音檔外流！

美專家讚「台灣選舉」　馬斯克也轉發

更多熱門

相關新聞

科博館資深員工館內4樓墜B1亡　遊客目擊驚叫

科博館資深員工館內4樓墜B1亡　遊客目擊驚叫

台中自然科學博物館今天（25日）下午發生員工墜樓，科博館長焦傳金受訪指出，從生命科學廳4樓墜落至地下室一樓的，是一名50歲的李姓資深員工，發生憾事，全體員工非常難過惋惜，將會協處家屬處理後事。目擊現場狀況的驗票人員說，當下聽到撞擊聲時，以為是重物掉落，沒想到接下來傳出遊客、工作人員的驚叫聲，才發現墜落的是人。

悲劇！美15歲少年疑「開槍射殺一家5人」

悲劇！美15歲少年疑「開槍射殺一家5人」

獨／違規過馬路遭撞亡　母痛哭一夜認屍

獨／違規過馬路遭撞亡　母痛哭一夜認屍

100隻飢餓浣熊霸占院子　女被包圍討食崩潰

100隻飢餓浣熊霸占院子　女被包圍討食崩潰

男童遭狂暴水獺拖水中　媽英勇救孩

男童遭狂暴水獺拖水中　媽英勇救孩

關鍵字：

少年槍擊案華盛頓州家庭悲劇生還者目擊者

讀者迴響

熱門新聞

家寧新頻道「首支片超詭異」嚇壞網

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」

NanaQ被分手5天公開內幕！

道奇球迷伸手干擾　托雷斯不知怎麼了

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

日氣象廳：康芮下周升「大型強颱」接近台灣！

Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」

道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

日電器大廠突宣布破產　2千員工被當場解雇

寶雅傳說發威！男進廁所不出來　店員急報案

北捷尿尿哥慘了！電扶梯「拆解清消」畫面曝

雙颱侵台機率曝光！　專家：康芮強度中度以上

更多

最夯影音

更多

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面