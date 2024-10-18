獨／違規過馬路遭撞亡！母痛哭一夜認屍　目擊者驚：重機速度太快

記者戴上容／新北報導

新北市樹林區中正路17日晚間發生一起死亡車禍！25歲余姓大學生騎乘重機，載著張姓女友人行經事發地點時，撞上一名違規穿越馬路的帥姓行人，事故導致張女噴飛、重傷頭部，帥男則傷重不治。今日（18日）下午檢察官進行相驗，釐清死因，目擊者也還原當時驚險一幕，直呼：「重機速度真的太快了！」

▲▼ 樹林昨晚發生死亡車禍，檢察官(右)今18日到亞東醫院進行相驗 。（圖／記者戴上容攝）

據調查，事故發生於17日晚間9時31分，地點位於新北市樹林區中正路446號前。35歲帥姓男子為派遣公司員工，事發時剛從附近超商購物，準備返回公司，當他違規跨越施工欄杆，下一秒卻被余姓大學生騎乘的山葉紅牌Mt-07重機猛烈撞擊。

▲樹林重機車禍現場狀況。（圖／記者戴上容翻攝）

帥男撞擊後倒地，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍傷重不治。他的母親住在基隆，接獲消息後要趕往醫院見兒子最後一面，但因行動不便，無法立即趕到，直到今早才到警局作筆錄，情緒相當悲痛。重機騎士余男後座的20歲張姓女友人因猛烈撞擊噴飛，頭部重創，昨晚緊急開刀，目前仍處於昏迷狀態。

今日下午3時20分，檢察官來到亞東醫院進行相驗，死者的母親、派遣公司老闆（身穿深藍色衣服）以及前方車輛的駕駛兼目擊者（身穿淺藍色衣服）均到場協助。經歷約1小時的相驗，檢察官確認帥男的死因為全身多處外傷與骨折，導致創傷性休克。

▲派遣公司老闆（身穿深藍色衣服）到場。（圖／記者戴上容攝）

▲目擊者（身穿淺藍色衣服）到場協助。（圖／記者戴上容攝）

目擊者指出，事發當時，帥姓男子雖然已閃避一輛車，但最終還是被高速行駛的重機撞上。他表示，當時施工區有護欄，帥男靠近路邊行走，沒想到被重機騎士撞擊，「撞得非常大力，重機速度很快，車子還噴飛出去。」檢警將進一步調查事故責任。