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號稱「軍工電子主力軍」　中國電科傳再有高層被查

▲▼中國電科14所推出YLC-8E反隱身雷達，是以過去曾傳出抓到F-22戰機的YLC-8B為基礎而改進型號，強調機動性及抗干擾性更加強大。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲中國電科14所研發的反隱雷達。（圖／翻攝自新浪軍事）

文／中央社台北26日電

屬於中國軍工電子主力軍的中國電子科技集團傳再有高層被查。繼該集團前副總經理何文忠涉嫌受賄罪被逮捕後，中國媒體財新網報導，該集團前董事長陳肇雄、前總經理吳曼青已被帶走。兩人不僅是央企退休高幹，更是資深軍事科技專家。

據中國電子科技集團網站，該公司是中央直接管理的「國有重要骨幹企業」，「是中國軍工電子主力軍、網信事業國家隊、國家戰略科技力量。」

綜合香港明報及星島日報報導，財新網25日引述多名知情人士報導，陳肇雄9月下旬被相關部門帶走，此前吳曼青也已被帶走。

不過，財新網的相關報導已下架，多家轉載消息的中國媒體也刪除了有關報導。

現年63歲的陳肇雄曾任職中國長城計算機集團董事長、中國電子信息產業集團總經理等。2007年，他空降湖南任副省長，又於2015年進入工信部任副部長，2020年擔任中國電科董事長，去年被免職。

59歲的吳曼青是中國工程院院士，中國數位陣列雷達理論和技術體系的奠基人和引領者，也是全軍綜合電子資訊系統頂層設計與推進工程總設計師。

中國電子科技集團有限公司前副總經理何文忠今年4月因涉嫌嚴重違紀違法被查，日前，經最高人民檢察院指定管轄，河北省人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對何文忠作出逮捕決定。

何文忠11日被「雙開」（開除黨籍和公職）。當時中共中紀委國家監委特別指出他私欲膨脹，「靠軍工吃軍工」，大搞權錢交易等，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪。

2023年至今，不少中國軍方將領遭到整肅，尤其是負責監督中國核武庫的火箭軍和裝備採購部門的軍事高官。中國的軍工央企高層也持續落馬。

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