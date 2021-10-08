「站高才能看遠」　YLC-12雷達舉升18米抓超低空無人機

▲大陸首度亮相的YLC-12型「警戒塔」C波段中低空多功能雷達，透過高升可達18米的雷達天線可抓超低空無人機。（圖／翻攝自新浪軍事）

軍武中心／綜合報導

中國電科14所於今年珠海航展首度公開新一代YLC-12型「警戒塔」C波段中低空多功能雷達，其外形上最大的特徵是安裝在一個18米高的升降塔上。設計方強調「站得高才能看得遠」，對於低空超低空的無人機目標，能透過高升的雷達天線提前發現。

《澎湃新聞》報導，在低空作戰中為了應對中低空突防的戰鬥機、巡航導彈以及無人機帶給地面防空的威脅，中國電科14所創造性的研發出新一代YLC-12型「警戒塔」C波段中低空多功能雷達，能充分解決中低空、弱小、慢速、高機動目標的探測難題，其中特別對低空小型無人機等目標具良好的探測能力。

中國電科首席科學家吳道慶指出，YLC-12是公開雷達中最大舉升高度的雷達型號，舉升高度達18米，此設計主要出於兩方面考慮。首先，由於地球曲率的影響「站得高才能看得遠」，對於低空超低空進來的無人機目標，雷達天線大舉升有利於目標的提前發現和提前處置，這樣設計對無人機的有效拒止意義重大。

第二，城市樓房、高大樹林可能造成雷達選址困難，作戰效能無法發揮，舉高設計使雷達天線輕易越過遮擋，使無人機一覽無餘

據了解，YLC-12雷達採用氮化鎵技術，以及先進的數字陣列兩維相掃體制。雷達綜合使用高集成模塊設計、智能抗干擾和綜合目標類型識別技術，具備低空探測性能優、陣地條件高適應、機動性能好、複雜電磁環境對抗能力強、目標雷達識別準等特點。

此外，該雷達綜合應用寬帶、窄波束、天線低副瓣設計、脈沖多普勒、動目標檢測、自適應動目標顯示等技術，保證低空目標的探測性能。為更加適應複雜電磁環境，YLC-12還採用智能化抗干擾設計理念，通過基於環境感知、智能決策、干擾對抗和效果評估反饋的閉環機制，實現雷達抗干擾措施與干擾環境的匹配，獲得最佳抗干擾效益。