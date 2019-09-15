陸製單光子量子雷達探測達100公里　高靈敏追蹤「隱身戰機剋星」

▲大陸產製的單光子量子雷達最大檢測距離達數百公里，超過原先驗收指標。（圖／翻攝自新浪）

記者吳宛霖／綜合報導

量子雷達是21世紀後的新概念武器系統，因應隱形戰機逐漸普遍化，防守方需對抗的需求。南京電子技術研究所近日發布量子雷達的資料顯示，大陸產製的單光子量子雷達最大檢測距離達百公里，超過原先的驗收指標。研製團隊完成遠程探測外場驗收試驗後，採多種抑制技術，讓量子雷達能在白天運作，且能跟踪慢速運動目標，在青島市完成日間海面環境下的遠距離探測試驗。

中國電子科技集團有限公司（CETGC）的單光子檢測的量子雷達系統首次完成高靈敏探測100公里的遠程目標。軍事觀察家分析，單光子量子雷達屬於一種近紅外波段，肉眼無法看見，工作方式和傳統的雷達相似，在發射端通過發射機向目標發射單個光子，被目標反射後，再通過雷射雷達接收機獲取探測訊息。

量子雷達具極高的高分辨率及探測隱身目標能力，使用單光子照射目標時，靠近目標的某些鏡面反射區域的雷達截面積大於傳統雷達。這款雷達雷達的出現可能打破國際間的軍事平衡，因此各國投入巨大的人力、物力加以研究。

中國電科相關人士表示，「在量子雷達研究方面，我們已經具備量子雷達系統設計、系統研制和實驗驗證的初步能力，為後續進一步展開研究奠定重要的理論和實驗基礎。」

隨著量子雷射通信在大氣中傳遞突破數百公里，甚至可和衛星進行上千公里的自由空間量子加密雷射通訊。外界普遍認為，相互糾纏的光子在自由空間雷射中損耗最小，目前量子雷達的研究漸漸轉向接收端量子增強雷射雷達。據了解，目前單光子量子雷達研究最大的難點是無法全天候工作，雷射量子增強雷達的傳輸載體是單個糾纏光子，能量相當微弱，而太陽光也含有大量光子，每次探測約有10的18次方個太陽光光子能進入探測器內部。

▲單光子量子雷達具極高的高分辨率及探測隱身目標能力。（圖／翻攝自新浪）

中國電科2016年和14所「智慧感知技術重點實驗室」發布成功研製單光子檢測量子雷達系統成品，在中國科學技術大學、中國電科及南京大學等單位共同研究，完成量子探測機理、目標散射特性研究和量子探測原理的實驗驗證，並在外場完成真實大氣環境下探測試驗，獲百公里級探測威力，探測靈敏度極大提高，指標均達到預期效果，可發現現役的隱形戰機。

量子雷達探測技術近年來受國內外關注，在雷達探測和成像識別領域具潛在的應用價值。量子雷達利用量子態作為信息載體，能有效降低系統功耗，可應用在多種輕型平台，能有效提高探測目標的性能，運用量子態特性，解決傳統雷達的低可見目標檢測及平台載荷限制等問題，提升各項性能指標。

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