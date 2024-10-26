醫院碳費隨油電價反映　專家分析可採2作為：健保點值應給予保障

▲衛福部長邱泰源出席第三屆亞洲外科代謝營養大會暨台灣消化系外科醫學會冬季會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣碳費制度明年上路，身為排碳大戶的醫療院所未列入徵收對象，環境部長彭啓明昨說，即便不直接課徵碳費，也可能透過油電價反映。台灣醫務管理學會理事長洪子仁分析，台灣醫療機構已經在著手轉型，減少碳排、降低用電度數，但如果政府若真要以油電價反應成本，建議應該在健保點值上給予保障，給予醫院足夠財務韌性來因應。

碳費首波針對500工廠徵收，排碳量涵蓋全台碳排約54％。針對醫院方面，彭啟明受訪提到，醫院是救人事業，基本上，全世界目前都沒有針對醫院徵收碳費，但醫院耗電相當高，許多歐盟國家不見得直接對醫院課徵，但會透過油價及電價，算在油電成本內課徵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洪子仁坦言，醫療機構確實是用電、排碳的大戶，也不能置外於整個節能淨零的行列，在台灣地區的醫療機構碳排總量占全國的4.6%，比全球平均值的4.4%還要多0.2%。

▲新光醫院副院長洪子仁，資料照。（圖／新光醫院提供）

因此，台灣的醫療機構已經在著手轉型，以新光醫院例，今年就做了碳揭露，做溫室氣體盤查了解一年排碳量是1萬8595公噸，接下會透過節能碳排的方式，減少對台電供電的依賴，例如說引進瓦斯發電機、熱電共生等，來降低這個碳排，實施節能措施。

洪子仁直言，建議應該採取兩作為，首要就是醫院應該透過節能減碳、減少碳排、減少用電度數等的方式來減少對環境的影響；後續如果真的要透過油電價反映，呼籲政府應該對對醫療機構在健保點值上應給予保障，讓醫療機構有充足的財務韌性能夠來因應可能的財務的衝擊。

衛福部長邱泰源今日出席公開活動被問及此事，他表示非常感謝經濟部，行政院給醫療院所這次電價的凍漲，醫療院所也非常感謝，並且會努力來節能減碳，現在有很多很多的醫院開始自己在做。同時衛福部也感謝環境部也給予很多的幫忙，包括引進能源技術服務(ESCO)相關措施，很多的醫院已經成為節能減碳標竿醫院。