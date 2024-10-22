【廣編】LINE GO綠能減碳車隊成軍　500台n7推出專屬叫車服務

圖、文／LINE GO提供

台灣最大MaaS移動服務平台「LINE GO」積極響應2050淨零排放，宣告綠能減碳車隊成軍上線，除年底將達5,000台油電及純電車隊規模，受矚目的國內首款自產電動車LUXGEN n7亦將達500台。LINE GO並與LINE FRIENDS合作，推出「LINE GO 綠能熊大車」，將在n7建置專屬叫車服務，還有熊大車身識別及車內小物，陪伴乘客體驗綠能永續，跟熊大一起愛地球！

LINE GO分析，綠能減碳車隊從10月初試營運兩周，趟次即增長9%，企業客戶佔比達25%，且皆呈現持續增長，而使用綠能減碳車款的搭乘客戶，又以20至29歲佔比30%最高，其次為30至39歲的26%，顯示年輕族群的接受度高。為讓企業更願意選擇綠能減碳車，LINE GO亦將協助企業因應碳盤查需求，提供計算員工差旅及通勤叫車的碳排放量數據。

此外，LINE GO 也與LINE FRIENDS合作推出「For Earth Club一起愛地球」，打造專屬綠能減碳車隊的「LINE GO 綠能熊大車」，將在 500台n7推出專屬識別，除車身上將有熊大專屬識別外，車內也有許多熊大小物陪伴乘車，另熊大與莎莉也將躍上LINE GO地圖頁，乘客透過LINE GO官方帳號預約叫車，等待司機前往就能看到可愛的熊大在地圖上奔向乘客的預約地點！