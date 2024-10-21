奇美實業參與台灣碳權交易　推動企業減碳新里程

▲奇美實業作為台灣首家獲配環境部核發台灣碳權的民營企業，21日由行政總處陳世賢副總經理，代表參與台灣碳權交易所（TCX）主辦之國內減量額度交易平台啟用典禮。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

奇美實業作為台灣首家獲配環境部核發台灣碳權的民營企業，長期參與海內外碳權交易市場發展，21日由行政總處陳世賢副總經理，代表參與台灣碳權交易所（TCX）主辦之國內減量額度交易平台啟用典禮，並透過「天然氣替代重油抵換專案」參與平台啟用後的首檔交易，為上架數量最多的賣方。

奇美實業自2007年開始進行首次碳盤查，並於2023年正式通過科學基礎減碳目標倡議 (SBTi, Science Based Targets initiative)官方審查，致力於達成2030年減碳42％的短期目標，以及2050碳中和的長期目標。此次交易碳權來自前期天然氣替代重油抵換專案，本專案旨在將奇美廠內蒸氣鍋爐的燃料由重油改為天然氣，以降低溫室氣體排放，此舉不僅提高鍋爐燃燒效率，更對環境永續發展有具體貢獻。

專案於2013年提出申請，並於2018年取得第一期10萬餘噸減量額度，目前第二期額度也正在審核中。奇美的碳減量計畫參考國際標準，定期檢測燃燒效率，以確保減碳效益達標。本次交易之買方，可將購入之碳權運用於營運活動碳中和或其他符合環境部法規之用途。奇美透過碳權交易取得的收入，未來將挹注到奇美內部及上下游供應鏈，作為長期碳中和發展基金使用。

奇美內部亦積極擴大碳權的應用場景，2023年底參與台灣碳交所首檔國際碳權交易所取得的一萬噸碳權，將具體用於員工日常通勤、國際差旅以及國際會展等場域之碳中和使用，也希望透過碳權交易機制，協助開發中國家達成良好健康與福祉、促進婦女就業等多項聯合國永續發展目標（SDGs）。

奇美實業自2007年以來，自身已減少超過50萬噸碳排放(範疇一+二)，未來將持續加大內部減碳力道，並呼籲更多企業共同加入碳中和的行列，將減碳行動轉化為社會影響力與企業競爭力，為環境永續發展貢獻力量。