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富人健保費調漲！衛福部長強調「量能負擔」　民團喊仍不公平

▲▼健保署外觀。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部社保司預告修正「全民健康保險投保金額分級表」，部分民眾健保費將調整。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

配合最低工資調漲，衛福部預告修正「全民健康保險投保金額分級表」，本次也將已經3年未調整的「最高投保級距」一併調整，等同漲富人健保費，平均每月要多繳831元。衛福部長邱泰源今（26）日受訪強調，這是希望能夠量能負擔，讓健保更健全永續。不過醫改會認為，這僅能扣到高所得的「受薪階級」，仍有不公平之處。

▲▼衛福部長邱泰源出席出席第三屆亞洲外科代謝營養大會暨台灣消化系外科醫學會冬季會。（圖／記者洪巧藍攝）

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▲衛福部長邱泰源出席第三屆亞洲外科代謝營養大會暨台灣消化系外科醫學會冬季會受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

衛生福利部社會保險司近日預告「全民健康保險投保金額分級表」修正草案，意見表示日期至11月7日為止。草案中規劃，因應明年元旦起最低工資調升，最低一級投保金額隨之從2萬7470元將調整為2萬8590元，另為了強化社會保險量能負擔精神，縮小貧富差距，使保險費負擔更符社會公平正義，最高投保金額部分則由21萬9500元調整為31萬3000元。

按此方案調整，社保司估計最低投保金額部分近771萬人受影響，平均每人每月健保費多繳21元，1年可增加約53億元健保收入；至於最高投保金額增設為2個級距，調整後受影響族群較少約10萬人，平均每人每月增加831元，預估1年健保收入增加33億元。

邱泰源今日受訪表示，相關調整都是依照健保法的規定，特別是最低工資已經3年都調漲，最高投保金額級距則都沒有漲，「這次希望把分級表弄得比較精細一點，開始預告有一個月的時間，如果外界有什麼意見不用客氣，可以多討論。希望能夠量能負擔，讓健保能夠更健全更永續。」

醫改會執行長林雅惠表示，每月增加831元對於高收入族群來說可能負擔不重，而健保本來設計初衷就是希望量能付費，讓高收入的民眾可以來負擔比較高的保費。

不過，林雅惠也提到，現在保費計算方式只能扣到高所得的「受薪階級」，那反觀過去被詬病，一些不容易被查到的財產交易、地下經濟等等所得等就沒有辦法被納入，造成不公平的情形，呼籲健保署也應該要朝這方面來研擬、精進，才可以解決不公的情況。

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