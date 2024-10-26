「食藥署女神」出入酒店遭記過　邱泰源要公務同仁謹守本分

▲衛福部食藥署遭爆女公務人員出入酒店。（圖／資料照）

記者洪巧藍／台北報導

週刊驚爆衛福部食藥署一名女性職員在東區某酒店兼差，食藥署昨（25）日火速祭出處分，該員否認兼職，僅承認多次出入不當場所，遭記「一大過二小過」並調離現職處分。衛福部長邱泰源今日受訪強調，相關情況食藥署都有掌握，也及時懲處，最後喊話希望公務同仁要謹守本分。

報導指出，該名女性職員年輕貌美，是不少男性同仁心目中的女神，還有食藥署之花的稱呼，這次卻傳出她在高檔酒店兼差，消息傳出引發衛福部騷動並且展開調查。

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邱泰源今日出席第三屆亞洲外科代謝營養大會暨台灣消化系外科醫學會冬季會，會後被問及此事時，他一度不願回應，以趕行程為由快速離去，不過後續又以錄影的方式提出說明。

邱泰源表示，食藥署女職員出入不適當場所，食藥署都有掌握狀況，也及時做出懲處與調職，「我們在此也期待所有公務同仁能夠避免出入不適當場所，謹守本分，一起為人民、國家來努力。」

▲衛福部長邱泰源錄製影片回應食藥署職員出入不當場所爭議。（圖／翻攝衛福部提供影片）

食藥署昨日下午發布聲明，該署於上周五（18日）接獲檢舉後，立即由政風室啟動調查，該女性公務人員承認曾經多次出入不當場所，但否認兼職。

食藥署強調，因已嚴重影響機關聲譽，並引發負面觀感，旋於今日召開考績會決議，依公務人員考績法及相關規定，針對該員行為處以「一大過二小過」處分。

對於該處分，食藥署副署長林金富昨受訪坦言「算重」，主要是因為該員在一開始調查沒有很誠實交代，後來看到其他佐證資料，才承認多次前往，至少去了4次以上，加上相關法規本就明定，公務人員不能兼職，也不能前往這類不當場所，即便是下班時間也都不能出現，在記過處分之後也已調離原本職位。