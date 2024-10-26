長蟲發霉還有黑色濃稠物　汽車美容驚見「嬰兒椅大魔王」

▲網友分享嬰兒椅內全都是不明髒汙。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社公開版）



圖文／CTWANT

嬰兒椅角落常成為藏污納垢的溫床。一名網友分享自己職涯中遇到最誇張的清潔經驗，一張嬰兒椅竟發霉、長蟲，還夾雜著不明黑色濃稠物，散發出濃烈惡臭，清洗後的污水呈現深黑色，令人瞠目結舌。

近年為了保障孩童的乘車安全，政府規定4歲以下嬰幼兒須乘坐嬰兒椅，而嬰兒椅的衛生清潔也變成汽車美容業的「大魔王」。

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一名汽車美容店的技師在臉書分享自己職涯中最誇張的經驗，他表示「我們洗車都會順便把嬰兒椅拆開來洗，昨天遇到了這個大魔王，發霉的，長蟲的我們都遇過，但是這張椅子除了長蟲，還伴隨著不明黑色濃稠物，超級臭，表層的布料洗起來的水超級誇張的髒」。

這位從業人員還提到，一般嬰兒椅會放到長蟲發霉的客人都有一個共同點，建議他們車子多久要整理一次，客人們最常回，「沒關係啦，小孩一下就弄髒了」。

貼文一出引起討論，許多網友紛紛留言「我以為我洗我家的就已經很噁心了，沒想到這個…」、「這種在車內都不會聞到臭味嗎」、「能夠長蟲代表他的父母生活習慣，跟家裡環境一定都很驚人」、「好噁，建議丟掉」。

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