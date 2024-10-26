　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長蟲發霉還有黑色濃稠物　汽車美容驚見「嬰兒椅大魔王」

長蟲發霉還有黑色濃稠物　汽車美容驚見「嬰兒椅大魔王」

▲網友分享嬰兒椅內全都是不明髒汙。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社公開版）

圖文／CTWANT

嬰兒椅角落常成為藏污納垢的溫床。一名網友分享自己職涯中遇到最誇張的清潔經驗，一張嬰兒椅竟發霉、長蟲，還夾雜著不明黑色濃稠物，散發出濃烈惡臭，清洗後的污水呈現深黑色，令人瞠目結舌。

近年為了保障孩童的乘車安全，政府規定4歲以下嬰幼兒須乘坐嬰兒椅，而嬰兒椅的衛生清潔也變成汽車美容業的「大魔王」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名汽車美容店的技師在臉書分享自己職涯中最誇張的經驗，他表示「我們洗車都會順便把嬰兒椅拆開來洗，昨天遇到了這個大魔王，發霉的，長蟲的我們都遇過，但是這張椅子除了長蟲，還伴隨著不明黑色濃稠物，超級臭，表層的布料洗起來的水超級誇張的髒」。

這位從業人員還提到，一般嬰兒椅會放到長蟲發霉的客人都有一個共同點，建議他們車子多久要整理一次，客人們最常回，「沒關係啦，小孩一下就弄髒了」。

貼文一出引起討論，許多網友紛紛留言「我以為我洗我家的就已經很噁心了，沒想到這個…」、「這種在車內都不會聞到臭味嗎」、「能夠長蟲代表他的父母生活習慣，跟家裡環境一定都很驚人」、「好噁，建議丟掉」。

延伸閱讀
新人辦婚禮「新郎媽找他前女友來」現場鬧僵　他1動作超解氣
4寶媽竟是黃牛…追星爽看演唱會「坐第1排」　尪曾公審：有些人信用跟拉G沒兩樣
從酒駕罰款到家人開刀攏係假！妹子傻借15萬　男友爸來電揭真相勸分手：我兒配不上妳　

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
海軍基地深夜傳槍響　國防部證實洪姓士兵「自傷」送醫不治
《黑白大廚》人氣主廚爆神隱失聯！
大谷翔平50轟球買家超狂　優式資本徵15人年薪上看320萬
小鐘罕見動怒「被要周董門票」已讀不回！　海產認錯道歉了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友狂借錢！她接到「男友父誠懇來電」驚被騙　網一看：早該分了

長蟲發霉還有黑色濃稠物　汽車美容驚見「嬰兒椅大魔王」

細肩帶女求外送員「借100吃早餐」！被拒改找店家討錢　網全歪樓

太平洋雙颱共舞！「康芮」北轉機率較高　氣象署：路徑不確定性大

萬聖節「天母搞什麼鬼」開跑！大小鬼怪塞爆街頭　小朋友討糖嗨翻

快訊／彰化多區無預警停電　在地人崩潰：1晚停4次了

快訊／3縣市大雨特報！颱風外圍雲系影響雨下不停　最新警戒區曝

小姑計畫自己出國玩　要求媳婦過年在婆家「待好待滿」

AA男告知先代墊月子中心費用　等老婆上班後「再分期還」

淡江大橋進度76%「預留八里輕軌空間」　陳世凱缺席上梁儀式

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

科博館20年資深員工館內「4樓墜落B1亡」　遊客員工目擊驚叫

乘客倒後座昏睡叫不醒！　運將狂喊15分鐘無奈苦笑

籃籃2000萬新家辦入厝趴　胡瓜穿可愛睡衣幫鋪床XD

京華城案「唯一停押被告」！吳順民500萬交保　手續辦理中

劉德華吉隆坡開唱...李心潔到場力挺　笑喊「加入歌迷會」:讓我賺點錢！XD

男友狂借錢！她接到「男友父誠懇來電」驚被騙　網一看：早該分了

長蟲發霉還有黑色濃稠物　汽車美容驚見「嬰兒椅大魔王」

細肩帶女求外送員「借100吃早餐」！被拒改找店家討錢　網全歪樓

太平洋雙颱共舞！「康芮」北轉機率較高　氣象署：路徑不確定性大

萬聖節「天母搞什麼鬼」開跑！大小鬼怪塞爆街頭　小朋友討糖嗨翻

快訊／彰化多區無預警停電　在地人崩潰：1晚停4次了

快訊／3縣市大雨特報！颱風外圍雲系影響雨下不停　最新警戒區曝

小姑計畫自己出國玩　要求媳婦過年在婆家「待好待滿」

AA男告知先代墊月子中心費用　等老婆上班後「再分期還」

淡江大橋進度76%「預留八里輕軌空間」　陳世凱缺席上梁儀式

男友狂借錢！她接到「男友父誠懇來電」驚被騙　網一看：早該分了

台中西屯再傳命案！　26歲男住宅大樓前車內詭異死亡

《死亡細胞》工作室Rougelite新作　《風中行者》2hr試玩心得

UCLA教授付不起房租流落街頭！拍片喊「無家可歸」　課全被取消

長蟲發霉還有黑色濃稠物　汽車美容驚見「嬰兒椅大魔王」

飛雅特「電動熊貓跨界休旅」法荷預售開跑！續航320KM新台幣86萬有找

美國派遣管制官入駐AIT　日經：貫徹對中國限制出口

美前國安顧問波頓：川普若回鍋　台灣恐遭殃

新手也能駕馭！彩妝師教你眼線「4種變化」　一筆勾勒有神大眼

父親走在路上被車撞　母怪女兒：妳不結婚害的！

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

生活熱門新聞

「小護士軟膏」不是拿來擦傷口！醫揭正確用途

潭美颱風周日「大折返」！東北季風襲台下周二最冷　雨區一次看

5生肖年底前大翻身「名利雙收」

雙颱共舞！康芮北轉機率較高　氣象署：路徑不確定性大

細肩帶女求外送員借100吃早餐！全場大歪樓

即／彰化多區無預警停電　在地人崩潰：1晚停4次了

看婦產科被問「有無性經驗？」她誠實回答嚇到醫生

快訊／3縣市大雨特報！最新警戒區曝

高雄3行政區10／27停水3.5hrs

帥壯男友「馬上啪2回合」　妹子全程沒爽到

「天母搞什麼鬼」開跑　小朋友討糖嗨翻

爽訂日本便宜機票「一看不對勁」　內行人：住貴又人多

「食藥署女神」酒店爭議！遭記一大過二小過

發明「寶寶性別趴」網紅媽後悔了

更多熱門

相關新聞

父親走路被車撞　母怪女兒：妳不結婚害的！

父親走路被車撞　母怪女兒：妳不結婚害的！

現代社會越來越多不婚族，但家中長輩大多不樂見。最近有一名女子上網吐苦水，她的父親走在路上被車撞，對方也願意負全責，慶幸的是她的父親檢查後身體無礙。怎料，事後她的母親卻把責任歸咎於她，稱她不婚害父親精神恍惚才出意外，讓她感到無奈。

男童狠踩女童肚　家長不教育反嗆：踩死了嗎

男童狠踩女童肚　家長不教育反嗆：踩死了嗎

「小護士軟膏」不是拿來擦傷口！醫揭正確用途

「小護士軟膏」不是拿來擦傷口！醫揭正確用途

5生肖年底前大翻身「名利雙收」

5生肖年底前大翻身「名利雙收」

搶周杰倫門票海賺！黃牛男遭聲押「情緒崩潰」

搶周杰倫門票海賺！黃牛男遭聲押「情緒崩潰」

關鍵字：

周刊王汽車美容嬰兒椅汽車清潔嬰兒座椅安全座椅

讀者迴響

熱門新聞

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

《黑白大廚》人氣主廚爆神隱失聯！

「小護士軟膏」不是拿來擦傷口！醫揭正確用途

「要周杰倫門票」已讀不回惹怒小鐘　海產道歉

台鐵新烏日站驚傳「高中生落軌」

快訊／大谷翔平50轟球買主找到了！

潭美颱風周日「大折返」！東北季風襲台下周二最冷　雨區一次看

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」

科博館墜亡員工是「博士副研究員」

日本妹火鍋店「撩上衣露雙球」打卡

左營海軍基地1哨兵身亡　軍方阻止媒體拍攝

雲林男因高麗菜被擄54天虐死　主嫌竟是26歲男

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

科博館資深員工館內4樓墜B1亡　遊客目擊驚叫

更多

最夯影音

更多

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面