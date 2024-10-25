快訊／賴清德尊重釋憲結果　願依憲法、朝野有共識下赴立院國情報告

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

憲法法庭今（25）日就立法院職權行使法部分條文及刑法第141條之1規定釋憲案，作成113年憲判字第9號判決，總統府發言人郭雅慧表示，賴總統尊重憲法法庭對釋憲案的判決結果，也期待有關部門依判決意旨，維護國家憲政體制與人民基本權利。郭說，賴總統也願意依照憲法法庭判決意旨，在立院朝野黨團具共識前提下，就總統的憲法職權，赴立院進行國情報告。

憲法法庭今（25日）針對《立法院職權行使法》部分修正條文及《中華民國刑法》第141條之1修正條文違憲爭議作出113年憲判字第9號判決，就關於總統國情報告、質詢、人事同意權、調查權、聽證等部分，憲法法庭大多給予「違憲而立即失效」的宣示，對藐視國會罪的刑罰及罰鍰部分，亦一律宣告違憲而失效；另就立法院之委員會調查專案小組的設計，同樣宣告違憲失效。

郭雅慧說明，立法院職權行使法及刑法從修法到釋憲的過程中，社會上有許多討論與辯證，如今憲法法庭已經作出判決，期盼朝野各政黨能夠共同攜手，守護我國自由民主憲政體制，為國家永續發展及人民權利福祉共同努力，讓台灣的民主更深化、更具韌性。

郭雅慧進一步表示，賴總統也願意依照憲法法庭最新判決意旨，並在立法院朝野黨團具共識前提下，就總統之憲法職權，赴立法院進行國情報告，於國家最高立法機關，向全體國人報告國家發展情勢。