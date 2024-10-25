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總統國情報告即問即答違憲　黃國昌酸：總統愛說什麼國會不能過問

記者陳家祥／台北報導

司法院憲法法庭審理國會改革釋憲案今（25日）作出判決，其中，針對總統國情報告一事，邀請報告合憲，但國會無指定報告內容、詢答或提出建言等權力，這部分宣告違憲。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌說，憲法法庭判決對賴清德呵護備至，「大法官眼中唯一合憲的狀態，就是總統來愛說什麼就說什麼，立法院不能過問，這是台灣人要的民主法治嗎？」

▲民眾黨立委黃國昌回應憲法法庭釋憲。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃國昌回應憲法法庭釋憲。（圖／記者林敬旻攝）

黃國昌說，這次憲法法庭的判決對行政官員呵護備至，「其實包括總統在裡面」，為什麼說包括總統在裡面？先不提過去賴清德曾在政見發表會上講過，總統有義務應立法院邀請進行國情報告同時接受質詢，今天憲法法庭表面上是打臉賴清德，因為憲法法庭講的基本上就是說賴清德政見發表會的主張違憲，「但實質上，是對賴清德呵護備至」。

黃國昌說，針對15條之2第二項，大法官只有宣告部分違憲，哪部分不違憲？憲法法庭說，總統國情報告要講什麼總統自己決定就好，邀請總統來的國會，對於議題、範圍跟內容不能限制，「憲法法庭幫賴清德總統鋪陳好國情報告場域，但是總統愛來不來他決定，來了以後要講什麼也是他決定」。

黃國昌指出，根據憲法法庭的判決，邀請總統國情報告的議題、範圍跟內容，是屬於總統本於職權可以自行決定，立法者不能透過法律再予以明訂。且不因總統來立法院是被動應邀還是主動自己要來，而有所不同。

黃國昌直言，憲法法庭已經鋪好康莊大道，賴清德也不用擔心違反選總統時的承諾，因為大法官幫他立好一個擋箭牌，立委不可以提出建言、問題，不然就違憲，「大法官眼中唯一合憲的狀態，就是總統來愛說什麼就說什麼，立法院不能過問，這是台灣人要的民主法治嗎？」

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