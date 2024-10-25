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近2噸毒品證物全銷燬！調查局舉辦公開儀式　大麻總重暴增2.3倍

記者黃哲民、黃資真／台北報導

今年度第2次全國獲案毒品證物公開銷燬儀式於今(25日)下午3時，在台北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠舉行，由法務部鄭部長銘謙主持，調查局吳副局長以公、台灣高等檢察署曾檢察官鳳鈴、消費者文教基金會陳秘書長雅萍、毒藥物防治發展基金會鄧董事長昭芳等共同見證並啟動銷燬程序，為全國反毒活動再現高潮。

▲▼法務部調查局於北市木柵焚化廠辦理113年度第2次全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，在調查局北機站及督察處警備組人員全程戒護下，待銷毀之毒品證物順利裝卸運送。（圖／記者李毓康攝）

▲調查局辦理公開銷燬全國獲案毒品證物儀式。（圖／記者李毓康攝，下同）

法務部調查局自民國82年起，依據行政院核定之「獲案毒品處理流程管制作業要點」規定，設置「獲案毒品證物保管專庫」，負責檢驗、集中保管及公開銷燬全國各查緝機關緝獲之第一、二級毒品，包括海洛因、大麻、古柯鹼等計17種毒品證物；為使銷燬作業嚴謹、順利，調查局於本月9日邀請立法院吳委員琪銘、監察院郭委員文東及行政院、國安局、環保署、衛福部、海巡署、法務部、財政部、國防部、高檢署等機關代表暨消費者文教基金會、毒藥物防治發展基金會等民間團體代表，召開「獲案毒品處理流程監督會」第28次會議，並於17日在曾檢察官及陳秘書長、鄧董事長等監督會委員代表監督下，辦理逐箱清點、複驗、封緘、簽證等作業。

▲▼法務部調查局於北市木柵焚化廠辦理113年度第2次全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，在調查局北機站及督察處警備組人員全程戒護下，待銷毀之毒品證物順利裝卸運送。（圖／記者李毓康攝）

本次全國獲案毒品證物公開銷燬儀式計銷燬各類毒品重量達1,925公斤652.74公克，總箱數326箱；為維護毒品運送安全，特協請臺灣銀行支援裝甲運鈔車，台北市政府警察局、新北市政府警察局、國道公路警察局警力沿途警戒，配合調查局北部地區機動工作站及督察處警備組人員，全程安全戒護，另調派台北市及新北市調查處人員，協助待銷燬毒品之裝卸運送。

▲▼法務部調查局於北市木柵焚化廠辦理113年度第2次全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，近年查獲大麻毒品數量呈倍數增加，藉此公開銷毀儀式，強力宣達政府反毒決心。（圖／記者李毓康攝）

本次調查局辦理的公開銷燬1,925公斤的獲案毒品中，有1,637公斤是大麻，佔總銷燬量85%。大麻銷燬總重量自111年起，每年都超過海洛因重量。調查局收案保管之大麻重量來看，112年大麻入庫1,113公斤，而今年1至9月大麻入庫2,608公斤，不到一年，目前大麻入庫總重量已達去年整年的2.3倍，顯示大麻毒品危害程度日益嚴重。

鄭部長於致詞中表示，行政院長期以來非常關注大麻施用情形，這次的全國獲案毒品公開銷燬，大麻是最大宗的毒品，顯示各查緝系統豐碩的查緝成果，充分展現政府打擊毒品犯罪之決心及態度。日後將繼續以跨部會、跨區域、跨領域之整體作戰方式，全力達成「溯毒、追人、斷金流」等「斷絕毒三流」之反毒核心目標。

▲▼法務部調查局於北市木柵焚化廠辦理113年度第2次全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，近年查獲大麻毒品數量呈倍數增加，藉此公開銷毀儀式，強力宣達政府反毒決心。（圖／記者李毓康攝）

▲▼調查局副局長吳以公(左起)、法務部長鄭銘謙、高檢署檢察官曾鳳鈴、消費者文教基金會秘書長陳雅萍、毒藥物防治發展基金會董事長鄧昭芳出席113年度第2次全國獲案毒品證物公開銷燬儀式。（圖／記者李毓康攝）

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