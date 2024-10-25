和友打賭「丟女友下海」　她脊椎骨折怒提告！男友辯：她記憶錯亂

記者陳宛貞／編譯

南韓一對情侶去年7月和友人結伴到海邊玩，男友因和朋友打賭，竟將女友整個人舉起後丟入水中，導致女友脊椎骨折，事後卻不願負責，長期避不見面，令女友憤而提告，一審法院近日宣判男子1年徒刑。

韓媒JTBC節目《事件班長》披露，受害女子與男友去年7月和男友的友人和女友，一行4人到慶尚南道巨濟市某海水浴場，在海灘上飲酒玩樂到凌晨。女子描述，當時男友提議「既然來海邊就該下水」，儘管她明確拒絕，未料男子和友人一陣討論後，兩人合力抓住她的手腳，將她扛起後拋向海中。

女子指控，當時男友和友人打賭誰能把女友丟進水裡，但事發地點水深僅到膝蓋，男友還將她舉到腰部以上的高度扔進水中。她當下感覺「背後撞上什麼東西，他們一直叫我起來，但我覺得好像不能站起來，感覺就像背斷掉一樣」。

女子送醫後診斷出脊椎骨折，需接受14周治療。起初她為了不讓父母擔心，向第一時間趕到的119救護人員謊稱是「自己摔倒」，但後來要求男友陪同接受手術時，男友不僅搞失蹤，還和友人赴濟州島旅遊，令她憤而提告傷害罪。

警方起初認為無法證明男子犯下傷害行為，但檢方進一步調查後認定他涉嫌傷害送辦。而男子在法庭上仍辯稱是女友「喝醉記憶錯亂」，否認將她丟進水中，但急診室護理師的證詞成為關鍵。

女子被送到急診室後，護理師曾詢問她是否真的自摔，而女子當時如實透露是男友所為，只是為了保護男友才選擇隱瞞。一審法院採納護理師證詞，判處男子一年有期徒刑並當庭拘留，目前雙方皆提出上訴。