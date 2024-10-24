黃牛夫妻搶到50張周董門票序號　警列證物移送...存廢關鍵曝光

記者邱中岳／台北報導

天王周杰倫睽違7年將在台北大巨蛋舉辦演唱會，23日中午正式開賣，但是北市刑大掌握1對夫妻涉嫌以不當程式「掃票」，在23日開賣結束後前往桃園5星級飯店逮人，並且查扣電腦裡相關訂購以及搶票資料，發現2人已經成功搶到50張周杰倫演唱會門票，並取得相關序號，將一併交由檢察官當證據，至於如何發還將由院檢進一步裁處。



▲最大黃牛夫妻檔不當掃票得手50張周杰倫演唱會門票，存廢關鍵將由院檢進一步裁處。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，劉姓男子與張姓女子為夫妻關係，劉男經營黃牛票買賣約11年，周杰倫演唱會在23日正式開賣，夫妻也加入搶票行列，先在網路平台主打「保證取票」，吸引粉絲下訂198張門票。

經查，劉姓夫妻檔已收取64人約200萬的訂金，在開賣期間透過搶票軟體上網搶購，警方在23日搶票結束後於桃園某5星級飯店逮捕劉姓夫妻檔，發現2人已經搶下周杰倫50張演唱會門票，並且已經有序號。

全案依《文化創意產業發展法》、《刑法》偽造文書以及詐欺等罪嫌將2人送辦，但是2人得手的50張周杰倫演唱會門票，警方也當作證據一併交由檢察官檢視。

據悉，因為50張周杰倫演唱會門票，只有網路虛擬序號，所以將會通知拓元售票系統相關序號，哄抬票價部分由社會局裁處，另外取票序號後續如何處置，將由院檢進一步裁定，決定是交還給持有人或者拓元售票系統。

