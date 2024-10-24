狂搶周杰倫門票！黃牛夫妻檔上銬畫面曝　外套蓋頭移送北檢

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

天王周杰倫將在12月初於台北大巨蛋連唱4場演唱會，近15萬張門票秒殺完畢後，黃牛票在網路上四處流竄，更出現黃牛喊出30萬荒唐天價，刑事局、北市刑大、文化局等單位共同查緝，在桃園地區逮捕全國最大黃牛夫妻檔，2人長相也曝光，警方訊後移送台北地檢署複訊。

▲黃牛夫妻檔被逮，張女移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

警方調查，43歲的劉姓男子以及33歲的張姓女子為夫妻檔，主要透過駭客上網搶票，並在各大網站平台發文，以演唱會門票2、3倍的價格出售獲利，周杰倫演唱會還打出「保證預售」，先收取現金等取票後再提供給民眾，光預收就有64人，金額高達200萬元。

▲黃牛夫妻檔被逮，劉男移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）



警方指出，夫妻檔平時躲藏在桃園地區，經常出入高檔5星級酒店，警方在23日下午4時許前往5星級飯店逮人，當場查扣電腦以及相關證物，發現光周杰倫演唱會門票，2人就搶到了198張，警方訊後依照《文化創意產業發展法》、偽造文書以及詐欺等罪嫌將2人送辦，訊後移送台北地檢署複訊。

夫妻檔2人也於移送時曝光，劉男身穿短褲，頭上蓋著外套，而張女則是穿短裙戴口罩，外套蓋在手上，2人一前一後進入北檢。

這次周杰倫12月在大巨蛋連開4場演場會，吸引89萬人搶15萬張門票，也讓黃牛虎視眈眈想賺黑心錢，喊出一張票30萬天價，讓人咋舌。甚至有網友PO出妹子擺出撩人姿勢，並稱「求周董的票，可無套，我吃藥，3S」；還有出現「求周杰倫演唱會，6880位子一張，我吃藥，可不戴」。