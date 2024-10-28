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陸白酒產業迎「雙11」電商價格戰！　飛天茅台價格跌至9341元

▲▼貴州茅台。（圖／CFP）

▲ 貴州茅台。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸電商平台一年一度的購物嘉年華「雙11」已於日前開啟預熱活動，同時再次刷新了歷史紀錄，成為史上最長的一次雙11購物節。在這場購物盛宴中，大陸白酒產業也迎來了一場激烈的價格戰，其中，飛天茅台的價格更是降到2050元（人民幣，下同，約台幣9341元）逼近2000元大關。

據《半島都市報》報導，電商平台上顯示，透過「百億補貼」等優惠促銷方式，飛天茅台的價格已跌至2050元，相對國慶假期期間的價格，出現較大幅度下跌；而在今（28）日酒價等報價平台上，散裝飛天茅台的價格接連下跌，最新報價為2200元，相對國慶假期期間的價格也出現較大幅度下降。

▲▼貴州茅台、五糧液。（圖／CFP）

▲貴州飛天茅台價格配合電商促銷活動下降。（圖／CFP）

業內人士表示，飛天茅台價格的下跌，與電商平台的大促銷活動有關，像今年的「618」活動期間，飛天茅台的價格也出現一波跳水，「此外，目前白酒產業的市場狀況，也影響了飛天茅台價格，近年來，白酒市場競爭日益激烈，產品動銷受阻、價格倒掛，及通路庫存高等問題凸顯。」

報導指出，不過，隨著飛天茅台價格跌至關鍵點位，貴州茅台或採取措施穩價。今年6月，飛天茅台的價格也出現了一波快速下降，散瓶飛天茅台的價格也曾跌至2000元附近。

據了解，為穩定產品價格，貴州茅台於6月發布了兩條政策，即取消大箱12瓶飛天茅台整箱投放，原件拆箱政策或將取消；同時暫停15年陳年茅台、精品茅台發貨，隨後，飛天茅台原箱和散瓶批發價出現短暫回升。

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