澎議長赴陸談釋放「大進滿」　陸委會：與官方管道不衝突

▲「大進滿88號」船長仍未獲釋。（圖／記者陳洋翻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全及澎湖縣議長陳毓仁近日赴陸，傳出將於24日下午拜會國台辦，溝通釋放澎湖漁船「大進滿88號」的洪姓船長。對此，陸委會發言人梁文傑表示，政府有透過管道希望中共放人放船，熱心人士協助進行溝通與官方的管道不衝突。

梁文傑在例行記者會上提到，「大進滿」案的處置進度政府都有掌握，也持續透過相關管道，希望中共有關部門能夠放人放船。

對於澎湖民間人士赴北京溝通放人，梁文傑說，基於眾所週知原因，中共很喜歡類似的操作，給某一部分人士「人情」。

梁文傑強調，「在處理兩岸事情的很多時候，常會有民間熱心人士去進行溝通與協助，我們認為這與官方的管道並不衝突。」

「大進滿88號」7月初在金門附近海域捕魚時，被大陸海警帶走，人船因違反大陸「伏季休漁」扣押，其中船員在8月時已獲釋，但洪姓船長及船隻至今仍被扣，已將近4個月。

澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全及澎湖縣議長陳毓仁近日前往大陸，傳出將於24日拜會國台辦，溝通釋放「大進滿88號」船長，同時，也盼陸方未來能對澎湖漁民放寬執法。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

