　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

澎議長赴陸談釋放「大進滿」　陸委會：與官方管道不衝突

▲▼「大進滿88號」人船遭陸扣押！4船員獲釋返澎湖　船長仍遭扣。（圖／記者陳洋翻攝）

▲「大進滿88號」船長仍未獲釋。（圖／記者陳洋翻攝）

記者蔡紹堅／台北報導

澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全及澎湖縣議長陳毓仁近日赴陸，傳出將於24日下午拜會國台辦，溝通釋放澎湖漁船「大進滿88號」的洪姓船長。對此，陸委會發言人梁文傑表示，政府有透過管道希望中共放人放船，熱心人士協助進行溝通與官方的管道不衝突。

梁文傑在例行記者會上提到，「大進滿」案的處置進度政府都有掌握，也持續透過相關管道，希望中共有關部門能夠放人放船。

對於澎湖民間人士赴北京溝通放人，梁文傑說，基於眾所週知原因，中共很喜歡類似的操作，給某一部分人士「人情」。

梁文傑強調，「在處理兩岸事情的很多時候，常會有民間熱心人士去進行溝通與協助，我們認為這與官方的管道並不衝突。」

「大進滿88號」7月初在金門附近海域捕魚時，被大陸海警帶走，人船因違反大陸「伏季休漁」扣押，其中船員在8月時已獲釋，但洪姓船長及船隻至今仍被扣，已將近4個月。

澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全及澎湖縣議長陳毓仁近日前往大陸，傳出將於24日拜會國台辦，溝通釋放「大進滿88號」船長，同時，也盼陸方未來能對澎湖漁民放寬執法。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／黃牛夫妻搶到50張票　存廢關鍵曝光
「22:02新莊店」火鍋沾老鼠屎　業者曝補償方案
統一發票預算大增！　中獎組數有望增多
機會來了！沒搶到周杰倫門票　這職位需求99人
下班注意！新北基宜8地淹水警戒　七堵、蘇澳5區域列一級
快訊／雨彈升級「9縣市豪大雨特報」　台北市紫爆
黃牛夫妻爽賺200萬！　竟哭窮：還負債千萬
快訊／黃牛夫妻檔上銬！　穿短裙移送

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被彭啓明點名處理垃圾　北市曝4年支援數據：量能有限、轄內優先

高齡社會新解方！吳春城領銜提《壯促法》　完成立法還差一哩路

「金龍」海嘯來了！8、9月房市成交下滑　內政部估房市降溫將發酵

陸委會民調：近7成人支持賴清德「中華民國落地生根」說法

澎議長赴陸談釋放「大進滿」　陸委會：與官方管道不衝突

房價繼續漲！今年第2季房貸負擔率46.02%　雙北、台中負擔最重

台南東區「榮民之家」明年拆完　轉型機35市地重劃

藍白總召缺席協商！韓國瑜急關心黃國昌健康　吳思瑤3度彎腰鞠躬

經濟部設目標「2027年省206億度電」　約8座台中三號燃煤年發電量

注意浪漫陷阱！假交友、假徵婚詐騙頻傳　內政部籲民眾慎防

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

1歲妹扶著媽站起踏步　走進爸懷裡全家笑開懷

強運！男開箱20包獵人卡　完整蒐集2套牌組網羨慕

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

媽期待女兒表演跳女團舞　實際扮村姑！台下笑瘋XD

爸改造家裡用客語聲控開門　女兒頻喊沒反應：回不了家

被彭啓明點名處理垃圾　北市曝4年支援數據：量能有限、轄內優先

高齡社會新解方！吳春城領銜提《壯促法》　完成立法還差一哩路

「金龍」海嘯來了！8、9月房市成交下滑　內政部估房市降溫將發酵

陸委會民調：近7成人支持賴清德「中華民國落地生根」說法

澎議長赴陸談釋放「大進滿」　陸委會：與官方管道不衝突

房價繼續漲！今年第2季房貸負擔率46.02%　雙北、台中負擔最重

台南東區「榮民之家」明年拆完　轉型機35市地重劃

藍白總召缺席協商！韓國瑜急關心黃國昌健康　吳思瑤3度彎腰鞠躬

經濟部設目標「2027年省206億度電」　約8座台中三號燃煤年發電量

注意浪漫陷阱！假交友、假徵婚詐騙頻傳　內政部籲民眾慎防

女兒右眼手術「左眼也被開了」！爸爸傻眼　院方：醫生出於好心

黃牛夫妻搶到50張周董門票序號　警列證物移送...存廢關鍵曝光

「22:02新莊店」沾老鼠屎　業者清消後推優惠：連4天送豬肉套餐

高通宣布與Mistral AI合作　為邊緣裝置打造全新生成式AI模型

被彭啓明點名處理垃圾　北市曝4年支援數據：量能有限、轄內優先

高齡社會新解方！吳春城領銜提《壯促法》　完成立法還差一哩路

「金龍」海嘯來了！8、9月房市成交下滑　內政部估房市降溫將發酵

女子拆包裹後「未洗手」吃零食…腹瀉脫水　醫指1物：有多種病原體

陸委會民調：近7成人支持賴清德「中華民國落地生根」說法

美到被要求「增設最美頒獎人」！蔡淑臻近照曝光驚豔全網

寵物萬聖節派對群寵亂舞　吸血鬼狗狗、殭屍護士貓登場

政治熱門新聞

民眾投訴節目都在玩　賴清德中常會要求王義川、吳崢：政治人物要專業

三黨修法增訂國定假日　全通過能多休10天

柯文哲「冷錢包」從哪裡來？　陳智菡還原真相：檢調人員如獲至寶

快訊／共伴發威！豪大雨襲北東　新北市府：沿海9級陣風、浪高達5米

柯美蘭飆蔡壁如「閉嘴」　為何獨「她」有神祕金鐘罩

慘了？中共掌握海鋒大隊經緯度　軍方前官員：擺拍！就要大家看到

再幫徐巧芯上化學課！　中科院長講解：磷化合物不等同磷

請支援垃圾處理！彭啓明喊話台北市　全台3年增5焚化廠

基隆河上游大雨造成水位上漲　北市水利處籲「遠離河濱、駛離車輛」

徐巧芯不滿被上化學課狂轟「我有講元素或黃磷？」　他無奈嘆氣

若京華城立即停工　李四川：「台鐵、高鐵、鄰近民房」將有安全問題

綠委質疑中科院能管理無人機園區？　中科院長：老實講我們也很懷疑

柯文哲貼身帳房「橘子」滯日將通緝？　鄭銘謙：按照偵查步驟處理

傳支持藍修選罷法遭黨內圍剿　王世堅氣炸揭真相：我沒違背黨的精神

更多熱門

相關新聞

陸委會：「台獨舉報」會越來越多

陸委會：「台獨舉報」會越來越多

國台辦在「熱心民眾」的舉報下將立委沈伯洋、聯電創辦人曹興誠列入「台獨頑固分子」清單，並透露已收到超過400條舉報。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，香港也設了類似的專線，4年內舉報多達75萬條，相信未來會越來越多，且可能跟台獨沒關係，而是被商業糾紛、私怨等原因牽連。

梁文傑：「國之北疆」沒人說違憲

梁文傑：「國之北疆」沒人說違憲

梁文傑：軍演影響兩岸觀光團、旅遊警戒評估

梁文傑：軍演影響兩岸觀光團、旅遊警戒評估

邱垂正：習為延任　將尋求實現完全統一

邱垂正：習為延任　將尋求實現完全統一

沈伯洋遭列台獨清單　陸委會：恫嚇台灣人

沈伯洋遭列台獨清單　陸委會：恫嚇台灣人

關鍵字：

大進滿88澎湖漁船陸委會梁文傑

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

《親戚不計較》男星「1年多前已離世」

即／周杰倫門票喊到30萬　全台最大黃牛集團抓到了

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

全台最大黃牛夫妻落網　周杰倫門票已預收200萬

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

即／基隆明天停班課？　謝國樑：北北基桃共同宣布

麥當勞送《獵人》BOOK牌突改遊戲規則！網全怒了

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」網挖出1事件

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

20歲軍人魂斷139縣道！女友每日1篇文道不捨

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」

挺川普或賀錦麗　巴菲特鬆口了

更多

最夯影音

更多

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面