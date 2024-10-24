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台南市義消之光　3人當選消防署「鳳凰獎」義消楷模與防宣楷模

▲台南市義消總隊黃崇銘總隊長等人，公開表揚義消柳營分隊幹事李祈昌、義消和緯中隊副分隊長柳坤霖、義消婦女中隊中隊長陳淑貞，獲消防署「鳳凰獎」義消楷模與防宣楷模。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市義消總隊黃崇銘總隊長等人，公開表揚義消柳營分隊幹事李祈昌、義消和緯中隊副分隊長柳坤霖、義消婦女中隊中隊長陳淑貞，獲消防署「鳳凰獎」義消楷模與防宣楷模。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市義消總隊黃崇銘總隊長，率義消總隊幹部與消防局民力運用科，公開表揚義消柳營分隊幹事李祈昌、義消和緯中隊副分隊長柳坤霖榮獲全國2024年義消楷模獎，義消婦女中隊中隊長陳淑貞榮獲全國2024年防火宣導志工楷模，並頒贈獎勵金嘉勉。

義消和緯中隊副分隊長柳坤霖於2001年加入義消擔任隊員至今參加過義勇消防救助訓、救生員、救生教練、IRB船艇訓練，在救災需要時發揮本能所學，無線電通報災害訊息時便隨即放下手邊工作趕到災害現場，憑藉自身救生所長及一股積極守護鄉里之心，無論白天、夜晚抑或是酷暑、寒冬均開啟著無線電接收勤務指揮中心傳送各地災情以便隨時能投入守護大台南的戰場。柳員憑藉著這股熱情及過人泳技，於2010-2024年這十幾年間在中西區運河段已成功救起十餘名溺水民眾，獲得各警、義消的肯定及讚賞，稱他為『府城守護神』一點都不為過。

▲台南市義消總隊黃崇銘總隊長等人，公開表揚義消柳營分隊幹事李祈昌、義消和緯中隊副分隊長柳坤霖、義消婦女中隊中隊長陳淑貞，獲消防署「鳳凰獎」義消楷模與防宣楷模。（圖／記者林東良翻攝，下同）

義消柳營分隊幹事李祈昌於2018年台南當地淹大水冒險救災，即便水深2公尺，他仍在16小時之內救出12人，完全忘了自己不會游泳的危險性，別人要他不要再去淹水災區，他笑說，「義消的使命就是救人！要再回去救其他人！」擔任義消期間仍不斷增進自己的技能甚至自掏腰包添購救生衣物、無線電、空拍機等相關設備。這樣的使命感令當地居民相當感動，救人消息傳出後，甚至有不少人大讚「台南之光」。

義消婦女中隊陳淑貞中隊長，自2009年加入婦女宣導隊至今已逾15年，2015年榮獲全國婦宣隊評鑑特優，2019年市長黃偉哲頒發「績優防火宣導人員」、2021年榮獲「內政部消防署志工金質獎」、2023年綠點子國際發明暨設計競賽更是一舉獲鈦金、金牌、銀牌、評審團特別獎以及政府服務獎等多項殊榮，故有「消防媽祖婆」之美稱。

▲台南市義消總隊黃崇銘總隊長等人，公開表揚義消柳營分隊幹事李祈昌、義消和緯中隊副分隊長柳坤霖、義消婦女中隊中隊長陳淑貞，獲消防署「鳳凰獎」義消楷模與防宣楷模。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，今年獲獎人員皆為南市義消人員中的佼佼者，不管是義消弟兄或是婦宣姊妹，都非常的優秀，尤其在全國的評比裡面都獲得了非常好的成績，在救災、救險及宣導方面表現優良，對於他們今天得到這樣的成果感到與有榮焉，非常感謝大家的付出。

消防局局長李明峯表示，當選2024年度全國「鳳凰獎」楷模們，無論是品德操守及防救災工作具體表現均為一時之選，足為典範，期許楷模們日後面對各式災害搶救，仍可以秉持著鳳凰獎之榮耀，將鳳凰人「拯救人民於水火之中、奮鬥不懈、勇往直前」之精神傳承下去，於消防志業上奮力盡責，強化台南市救災效能，做市民生命財產最強力之後盾！

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