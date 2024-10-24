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台南第一個馨生保護服務據點　「點亮你的馨」據點揭牌

▲犯罪被害人保護協會台灣台南分會，23日舉辦台南地區第一個馨生保護服務據點的揭牌儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲犯罪被害人保護協會台灣台南分會，23日舉辦台南地區第一個馨生保護服務據點的揭牌儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

犯罪被害人保護協會台灣台南分會，23日舉辦台南地區第一個馨生保護服務據點的揭牌儀式，希望日後將在該據點舉辦生活成長、團體或身心紓壓講座等等的活動，期望馨生人藉由參與活動來增加社交機會，甚至透過彼此的陪伴，一起走出陰霾及傷痛。

台南地區第一個馨生保護服務據點的揭牌儀式，台南地檢署鍾和憲檢察長、黃淑妤主任檢察官及謝富雄書記官長特別撥冗參加，而犯保總會的尤仁傑副執行長、犯保台南分會陳素雲主任委員及蔡國華常務委員與龔怡蓁委員亦共同參與盛會。

▲犯罪被害人保護協會台灣台南分會，23日舉辦台南地區第一個馨生保護服務據點的揭牌儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南地檢署鍾和憲檢察長等人提及犯保協會之於馨生人的重要性，希望透過犯保工作組織的擴大服務及資源的完備，提供馨生人更全面的保護及協助，才能實現真正的「柔性司法」，讓馨生人想到訴訟時，不再只有冰冷、痛苦的回憶，而是能記得還有一股犯保的暖流流淌在心中。

▲犯罪被害人保護協會台灣台南分會，23日舉辦台南地區第一個馨生保護服務據點的揭牌儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

揭牌儀式結束後，緊接著就是進行保護據點的第一場活動-「小夜燈手作課程」，犯保台南分會此次與花苼米才藝教室共同合作，特別邀約15位馨生家屬一起來參與手作療癒課程，透過老師的細心教導，馨生家屬們紛紛拿起手中的畫筆，在透明的水波紋壓克力板上作畫，以金聰筆勾勒出線條後，再添上色彩斑斕的顏料，最終完成一幅獨一無二的星空小夜燈，希望馨生人將小夜燈拿回家中使用時，都能回憶起這個輕鬆愉快的上午，也期望這次完成的作品可以在午夜時分為馨生家庭增添一抹溫暖的微光。犯罪被害人保護協會台灣台南分會的首處保護據點位址設立在台南市安平區永華路2段248號17樓之2。

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