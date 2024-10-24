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媽祖感動落淚了！信眾參拜知名慈濟宮喜見神蹟　廟方曝原因

▲▼高雄媽祖流淚 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄港口慈濟宮的媽祖神像疑似出現流淚的痕跡。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞 / 高雄報導

高雄苓雅區港口慈濟宮媽祖廟，最近有信眾到發現「大媽」臉上右側多了淚痕，緊急通報廟方後發現，媽祖臉上從眼睛下方到臉頰，出現一道道疑似淚痕的痕跡，信眾猜想是媽祖留下慈悲的眼淚，但廟方研判，不排除是長期香火煙油燻燃所致，而媽祖廟就位在舊縣府（現高市府鳳山行政中心旁），歷任市長上任後，或者立委參選人登記參選前，都會到媽祖廟參拜，是當地的信仰中心，消息傳出後，讓信眾嘖嘖稱奇。

▲▼高雄媽祖流淚 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄港口慈濟宮祀奉天上聖母媽祖。（圖／記者陳宏瑞攝）

高雄苓雅區港口慈濟宮供奉天上聖母，該廟位於高雄縣市合併前的縣市交界處，是從嘉義笨港港口宮分靈而來，建廟已超過50年，最近有信眾發現二樓大殿的媽祖大媽臉上怪怪的，仔細看大媽從額頭到臉頰下方出現一道明顯痕跡，信眾解讀是媽祖在流淚。

高雄港口慈濟宮主委林秀珠表示，理論上研判應該是煙油，但煙油剛好在臉淚位置、眼下，看起來就是流眼淚，信眾解讀成媽祖流淚，他們也尊重，但切勿太過迷信。

▲▼高雄媽祖流淚 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲信眾到慈濟攻參拜媽祖。（圖／記者陳宏瑞攝）

據了解，港口慈濟宮就位在前高雄縣政府（現高市府鳳山行政中心）和高雄市選舉委員會中間，因此陳菊、陳其邁等歷任市長上任後，都會到慈濟宮參拜，而立委候選人也都會在參選前到慈濟宮集合參拜，再一起走路到選委會登記，而廟裡經常配合政府做慈善工作，幫助弱勢，因此香火旺盛，這次意外傳出「神蹟」，廟方也強調一切順其自然，不需過多揣測。

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