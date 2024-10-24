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字節跳動面臨內憂外患　前3季營收增速及利潤下降

▲▼TikTok母公司字節跳動（Bytedance）。（圖／路透）

▲TikTok母公司字節跳動（Bytedance）。（圖／路透）

文／中央社台北24日電

字節跳動今年前3季營收增速和利潤率雙雙下降。陸媒報導，字節在國內受到電商業務面臨激烈競爭、成長放緩，在海外則遭遇美國要求限期出售TikTok影響，此外投入大量資金開發AI模型也使利潤下降。

綜合陸媒36氪、晚點latepost報導，2020年，中國廣告主一天投入人民幣破億元在抖音、頭條等產品上爭奪曝光機會，為字節帶來足夠資金，使字節跳動的廣告收益一直維持超過行業的高增速。然而今年前3季，字節跳動中國區單季廣告增速從年增40%左右跌至17%以內，且過去兩季皆沒有達到目標。

報導指出，廣告下降背後，是抖音電商業務增速的明顯放緩，以及生活服務業務帶動商家廣告投放的能力不達預期。抖音電商的銷售額增速已經從年初的超過60%跌至9月不到20%，而抖音生活服務帶動的廣告收入仍不到大盤的5%。這兩個行業，抖音集團分別面臨著淘天、拼多多、京東，美團、快手甚至小紅書的激烈競爭。

為了應對廣告收入增速持續放緩的趨勢，字節跳動提高對商家的補貼。今年以來，字節全平台補貼金額超過人民幣300億元（約新台幣1350億元）。但字節的廣告收入仍連續兩季未達標，而相應的廣告業務成本卻年增60%。

此外，TikTok的商業前景一直是拉動字節跳動估值的關鍵動力。但是今年前3季，TikTok的全球營收同樣不達預期。美國總統拜登在4月簽署法案，要求字節跳動在明年1月前出售TikTok美國業務，否則將封禁TikTok。此事影響TikTok相關商家、廣告主的信心。TikTok電商業務累計商品銷售總額（GMV）已經連續數月未及預期。

報導點出，除了營收下降之外，利潤率的下降也值得關注。除了對商家、用戶的補貼之外，字節跳動還投入大量資金開發「豆包」生成式AI模型，也是拖累利潤率的原因。為了快速獲取用戶，豆包在今年5月主動開啟了中國AI模型的價格戰。10月份，豆包還推出了首款生成式AI耳機Ola Friend。

過去3年，字節跳動的業務調整主線是「去肥增瘦」，PICO、遊戲、飛書等業務等均有不同程度的縮減，AI模型是字節3年以來少有的大力投入的新業務。

報導指出，2024年年度全員會上，字節跳動執行長梁汝波還曾反思字節的技術敏感度不如創業公司。這意味著字節對AI模型的投入會持續，而在廣告收入增速放緩、TikTok在美國「生死未卜」的情況下，短期內字節的利潤率還將繼續承壓。

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